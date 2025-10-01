मुंबई में बिजली तार विवाद ने ली युवक की जान, 9 गिरफ्तार, 1 फरार

बिजली तार विवाद पर हत्या (File Photo)
मुंबई के मानखुर्द इलाके में बिजली का तार जोड़ने को लेकर हुआ मामूली विवाद हिंसक झड़प में बदल गया, जिसमें 25 वर्षीय राजू रोख की मौत हो गई और उसका दोस्त इंदू (27) गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने इस मामले में 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी अभी फरार है।
पुलिस के अनुसार, राजू हाल ही में उत्तर प्रदेश के लखनऊ से मुंबई आया था और मजदूरी करता था। वह और इंदू एक ही मकान में किराए पर रहते थे। मकान के ऊपर-नीचे के किरायेदारों के बीच बिजली का तार जोड़ने को लेकर शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते हिंसक रूप ले लिया।
10 लोगों के समूह ने राजू और इंदू पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया। गंभीर चोटों के कारण राजू की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि इंदू की हालत नाजुक बनी हुई है और उसका इलाज चल रहा है।
मानखुर्द पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 10 आरोपियों के खिलाफ हत्या और मारपीट का मामला दर्ज किया। 9 आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है, जबकि फरार आरोपी की तलाश जारी है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि मामूली विवाद को सुलझाने के बजाए आरोपियों ने हिंसा का सहारा लिया।
इस घटना से स्थानीय लोगों में आक्रोश है। इलाके में तनाव को देखते हुए पुलिस ने अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किया है। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है, ताकि घटना के सभी पहलुओं का पता लगाया जा सके।
बड़ी खबरेंView All
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग