मुंबई में बिजली तार विवाद ने ली युवक की जान, 9 गिरफ्तार, 1 फरार

मुंबई के मानखुर्द इलाके में बिजली का तार जोड़ने को लेकर हुआ मामूली विवाद हिंसक झड़प में बदल गया, जिसमें 25 वर्षीय राजू रोख की मौत हो गई और उसका दोस्त इंदू (27) गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने इस मामले में 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी अभी फरार है।