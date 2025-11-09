ट्रैफिक सिग्नल में जुड़ सकता है चौथा रंग, कितना बदल जाएगा गाड़ी चलाने का नियम

Traffic Signals: नॉर्थ कैरोलिना स्टेट यूनिवर्सिटी के रिसर्चरों ने ट्रैफिक लाइट में एक नया रंग जोड़ने का विचार रखा है। यह नया रंग खास तौर पर सेल्फ ड्राइविंग व्हिकल के लिए बनाया गया है। अभी तक ट्रैफिक सिग्नल में तीन लाइटों लाल (रुकने के लिए), पीला (सावधानी के लिए) और हरा (चलने के लिए) का इस्तेमाल होता है। अब सफैद लाइट ट्रैफिक फ्लो को और सुचारू बनाने में मदद कर सकती है। हालांकि, अभी यह शोध शुरुआती चरण में है, लेकिन जिस तरह से सेल्फ ड्राइविंग व्हिकल को लेकर बज बना हुआ है, ऐसे में ट्रैफिक लाइट में नया रंग जोड़ने का प्लान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया।