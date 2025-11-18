‘काश मान ली होती मेरी बात…’, परिजनों को खोने वाले शख्स ने एक साथ ट्रेवल न करने की दी थी सलाह

रुआंसे गले से राशिद ने कहा कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं उन्हें आखिरी बार देख पाऊंगा। अगर उन्होंने मेरी बात मान ली होती, तो कम से कम उनमें से कुछ तो बच जाते। मरने वालों में उनके माता-पिता, 65 वर्षीय सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारी शेख नसीरुद्दीन, 60 वर्षीय अख्तर बेगम, उनके 38 वर्षीय भाई, 35 वर्षीय भाभी और उनके तीन बच्चे शामिल थे। वहीं, अन्य मृतकों में अमेरिका में रहने वाले सिराजुद्दीन, उनकी पत्नी सना और उनके तीन बच्चे, साथ ही रिश्तेदार अमीना बेगम और उनकी बेटी, शमीना बेगम और उनका बेटा, और रिज़वाना बेगम और उनके दो बच्चे भी शामिल थे।