पटना एयरपोर्ट के पास संदिग्ध रूप से घूम रहा था शख्स, फर्जी सेना का ID और इंडियन मुजाहिदीन से जुड़ा कार्ड बरामद

गौरतलब बात है कि पटना का जय प्रकाश नारायाण एयरपोर्ट बिहार के व्यस्ततम एयरपोर्ट में से एक है। त्योहारी सीजन में विमानों की आवाजाही भी बढ़ गई है। आगामी महीने में बिहार में विधानसभा चुनाव भी होना है। ऐसे में पटना एयरपोर्ट से एक संदिग्ध के पकड़े जाने के बाद उसकी मंशा को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं। हालांकि, पुलिस ने अभी तक इस युवक शिवम शर्मा के बारे में विशेष जानकारी नहीं दी है।