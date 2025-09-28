पटना एयरपोर्ट के पास संदिग्ध रूप से घूम रहा था शख्स, फर्जी सेना का ID और इंडियन मुजाहिदीन से जुड़ा कार्ड बरामद

अरेस्ट (Photo-IANS)
पटना एयरपोर्ट के पास पुलिस ने संदिग्ध रूप से घूम रहे एक शख्स को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान शिवम शर्मा ऊर्फ शिवम कुमार के रूप में हुई है। आरोपी वैशाली जिले का निवासी है। पुलिस ने बताया कि आरोपी के पास से भारतीय सेना का फर्जी ID और इंडियन मुजाहिदी से संबंधित आईकार्ड सहित कई आपत्तिजनक सामान बरामद हुए हैं। साथ ही, आरोपी के मोबाइल में पाकिस्तानी झंडे लिए फोटो भी हैं।
इधर, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह बात सामने आई है कि संदिग्ध युवक के पास से गृह मंत्रालय का भी फर्जी पहचान पत्र मिला है। शिवम के पास से कई संदिग्ध दस्तावेज मिलने के बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। बताया जा रहा है कि पटना एयरपोर्ट अथॉरिटी ने युवक को एयरपोर्ट थाने के हवाले कर दिया। इसकी जानकारी आईबी और एनआईए को भी दी गई है।
गौरतलब बात है कि पटना का जय प्रकाश नारायाण एयरपोर्ट बिहार के व्यस्ततम एयरपोर्ट में से एक है। त्योहारी सीजन में विमानों की आवाजाही भी बढ़ गई है। आगामी महीने में बिहार में विधानसभा चुनाव भी होना है। ऐसे में पटना एयरपोर्ट से एक संदिग्ध के पकड़े जाने के बाद उसकी मंशा को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं। हालांकि, पुलिस ने अभी तक इस युवक शिवम शर्मा के बारे में विशेष जानकारी नहीं दी है।
