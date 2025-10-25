Cyber Fraud: e-SIM यूजर्स सावधान, कैसे ठग ने लगाया 10.5 लाख का चूना

cyber fraud: साइबर ठगों ने मुंबई के एक डॉक्टर को 10.5 लाख रुपए का चूना लगा दिया। साइबर ठग ने डॉक्टर (Doctor) को कॉल करके कहा कि उनका फिजिकल SIM डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा और e-SIM 24 घंटे के अंदर एक्टिवेट हो जाएगा। इसके बाद डॉक्टर के अकाउंट से साइबर ठगों ने 10.5 लाख रुपए निकाल लिए। साइबर ठगी का एहसास होने के बाद पीड़ित डॉक्टर ने मुंबई पुलिस की साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पुणे के अस्पताल में काम करने वाले ऑफिस बॉय को गिरफ्तार किया है। उस पर आरोप है कि चोरी के पैसे को ट्रांसफर करने के लिए अपना बैंक अकाउंट किराए पर दिया था। पुलिस ने इस मामले में बताया कि यह एक ‘e-SIM अपग्रेड स्कैम’ है। जिसका हाल के दिनों में चलन बढ़ा है।