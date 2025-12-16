तेज सोलर स्टॉर्म से हो सकता है सैटेलाइट सिस्टम हो सकता है तबाह, ठप पड़ सकती है दुनिया

सोलर तूफान से निपटने के लिए सैटेलाइट्स को चालू और सुरक्षित रखने के लिए रियल-टाइम एक्शन की जरूरत होगी। हालांकि, अगर यह सिस्टम फेल हो जाता है, तो इसे ठीक करने का समय बहुत कम होगा और ऐसा न करने पर सैटेलाइट्स का झुंड "ताश के पत्तों की तरह" बिखर जाएगा। रिसर्चर्स ने यह भी बताया कि अगर 1859 के कैरिंगटन इवेंट जितना तेज तूफान आता है, तो इंसान तीन दिनों से ज्यादा समय तक सैटेलाइट्स को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, जिससे आखिरकार हमारा सैटेलाइट इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो जाएगा।