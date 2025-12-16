16 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

मोहाली कबड्डी प्लेयर हत्याकांड मामले में खुलासा, सिद्धु मूसेवाला की हत्या का बदला है राणा बलाचौरिया की मौत

Rana Balachauri Killed: मोहाली में कबड्डी प्लेयर राणा बलाचौरिया की हत्या का सनसनीखेज वीडियो सामने आया है। पंजाब कांग्रेस नेता व पूर्व हॉकी खिलाड़ी परगट सिंह ने वीडियो शेयर करते हुए कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pushpankar Piyush

Dec 16, 2025

Rana Balachauri Killed

राणा बालाचौरिया की हत्या (फोटो-X @garrywalia_)

Rana Balachauri Killed: मोहाली में कबड्डी खिलाड़ी राणा बलाचौरिया की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या की जिम्मेदारी बंबीहा गैंग ने ली है। अब घटना से जुड़ा एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कंवर दिग्विजय सिंह ऊर्फ राणा बलाचौरिया ने 30 वर्षीय खिलाड़ी ने मोहाली के सेक्टर 82 में एक कबड्डी टूर्नामेंट का आयोजन किया था। इस मैच में वह भी खेल रहा था। तभी कुछ बदमाश आए और सेल्फी खिंचवाने के बहाने उन पर फायरिंग कर दी।

बंबीहा गैंग ने ली हत्या की जिम्मेदारी

बंबीहा गैंग ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर हत्या की जिम्मेदारी ली है। गैंग ने लिखा कि मोहाली में जो राणा बलाचौरिया का कत्ल हुआ। उसकी जिम्मेदारी डोनीबल, शगनप्रीत, मोहब्बत रंधावा, अमर खब्बे, प्रभदासुवाल और कौशल चौधरी लेते हैं। राणा हमारे एंटी जग्गू और लॉरेंस के साथ दोस्ती रखता था। इसने सिद्धू मूसेवाला के कातिल को रहने के लिए जगह दिलवाई थी और खुद उन्हें संभाला था। आज राणा को मारकर हमने अपने भाई सिद्धू मूसेवाला की हत्या का बदला लिया। यह काम हमारे भाई मक्खन अमृतसर और डिफॉल्टर करण ने किया है।

गैंग के बदमाशों ने आगे कहा कि आज से सभी खिलाड़ियों और उनके माता पिता से एक विनती है कि कोई भी जग्गू और हैरी की टीम में न खेले, नहीं तो उन खिलाड़ियों का भी यही अंजाम होगा। बदमाशों ने कहा कि हमें कबड्‌डी से कोई एलर्जी नहीं। बस जग्गू और हैरी की कबड्‌डी में कोई दखल अंदाजी नहीं चाहिए। वेट एंड वॉच।

पंजाब में पुलिस का इकबाल खत्म

इस पर अब पंजाब की सियासत भी गरमा गई है। कांग्रेस नेता और हॉकी के दिग्गज खिलाड़ी परगट सिंह ने X पर वीडियो शेयर किया है। परगट सिंह ने लिखा कि पंजाब की कानून व्यवस्था बहुत खराब हो गई है। एक सार्वजनिक कार्यक्रम में गोलियों की आवाज राज्य में पुलिस का इकबाल नियंत्रण खोने का संकेत है। बीजेपी ने भी अपने X हैंडल पर वही क्लिप शेयर करते हुए कानून व्यवस्था के पूरी तरह से चरमराने का दावा किया।

भाजपा ने कहा कि पहले भी कबड्डी खिलाड़ियों की हत्याओं के साथ एक स्पष्ट पैटर्न दिख रहा है। बीजेपी ने संदीप नंगल अंबियान और तेजपाल सिंह पर हुए हमलों का हवाला देते हुए कहा कि खिलाड़ी आसान निशाना बन रहे हैं। भगवंत मान के अक्षम नेतृत्व और अरविंद केजरीवाल के दिल्ली से रिमोट-कंट्रोल शासन के तहत, पंजाब की कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है।

हत्या की जांच में जुटी पुलिस

कबड्डी मैच देख रहे लोगों ने पुलिस को बताया कि पुरुषों का एक समूह महिंद्रा बोलेरो गाड़ी में कार्यक्रम स्थल पर आया और उस समय मैदान में खेल रही टीमों पर गोलियां चलाईं और भाग गए। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, शुरुआती जांच में यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि फायरिंग के पीछे की वजह क्या थी। यह भी जांच की जा रही है कि हमला किसी व्यक्तिगत रंजिश का नतीजा था या फिर किसी अन्य आपराधिक साजिश से जुड़ा है। SSP हरमनदीप सिंह हंस ने बताया कि आरोपियों की तलाश के लिए विशेष टीमें गठित की गई हैं और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

16 Dec 2025 12:33 pm

Published on:

16 Dec 2025 11:11 am

Hindi News / National News / मोहाली कबड्डी प्लेयर हत्याकांड मामले में खुलासा, सिद्धु मूसेवाला की हत्या का बदला है राणा बलाचौरिया की मौत

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

‘10,000 रुपये से नहीं जीत मिलती’, असम के CM ने बताया बिहार में NDA की जीत का असली कारण

पटना

उमर अब्दुल्ला ने आखिर ऐसा क्या कह दिया कि इंडिया गठबंधन में पड़ गई फूट

राष्ट्रीय

Bihar Politics: ‘हम तीन भाई थे… आज मैं अकेला हूं’, पार्टी स्थापना दिवस पर छलका चिराग के चाचा का दर्द

पटना

चिराग पासवान अपनी ही पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, एयरपोर्ट से ही क्यों लौटे वापस?

Chirag Paswan
पटना

बिहार में कांग्रेस की करारी हार के बाद राहुल गांधी ने ली जिम्मेदारी, सामने आया बड़ा बयान

Rahul Gandhi
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.