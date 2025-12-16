मोहाली कबड्डी प्लेयर हत्याकांड मामले में खुलासा, सिद्धु मूसेवाला की हत्या का बदला है राणा बलाचौरिया की मौत

कबड्डी मैच देख रहे लोगों ने पुलिस को बताया कि पुरुषों का एक समूह महिंद्रा बोलेरो गाड़ी में कार्यक्रम स्थल पर आया और उस समय मैदान में खेल रही टीमों पर गोलियां चलाईं और भाग गए। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, शुरुआती जांच में यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि फायरिंग के पीछे की वजह क्या थी। यह भी जांच की जा रही है कि हमला किसी व्यक्तिगत रंजिश का नतीजा था या फिर किसी अन्य आपराधिक साजिश से जुड़ा है। SSP हरमनदीप सिंह हंस ने बताया कि आरोपियों की तलाश के लिए विशेष टीमें गठित की गई हैं और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा।