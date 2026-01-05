पूर्वोत्तर भारत में भूकंप के तेज झटके, घरों से भागे लोग, कहां था भूकंप का केंद्र?

भूकंप (Photo: IANS)
सोमवार सुबह-सुबह 4.17 बजे पूर्वोत्तर भारत के कई राज्यों में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी ने कहा कि असम, अरुणाचल व अन्य इलाकों में 5.1 तीव्रता का भूकंप आया। नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी के अनुसार भूकंप का केंद्र मोरीगांव था। नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी विभाग ने कहा कि मोरीगांव में जमीन के नीचे इसकी गहराई 50 किलोमीटर दर्ज की गई है।
सुबह-सुबह आए तेज भूकंप के चलते इलाके लोगों में दहशत फैल गई। सभी घरों से बाहर निकल आए। राहत की बात यह है कि अभी तक इस भूकंप से किसी के हताहत होने या संपत्ति के बड़े नुकसान की कोई तत्काल रिपोर्ट सामने नहीं आई है। स्थानीय प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है और संवेदनशील इलाकों से जानकारी जुटाई जा रही है।
