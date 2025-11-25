Patrika LogoSwitch to English

बदलने वाला है आधार कार्ड का फॉर्मेट, QR कोड से हो जाएगा सब काम, जानिए नए नियम और सुविधाएं

UIDAI आधार कार्ड के नए डिजाइन में अब सिर्फ फोटो और एनक्रिप्टेड QR कोड होगा, जिससे डेटा शेयरिंग पूरी तरह सुरक्षित होगी।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Devika Chatraj

Nov 25, 2025

आधार कार्ड के फॉर्मेट में होगा बदलाव (File Photo)

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) आधार कार्ड के मौजूदा डिजाइन में ऐतिहासिक बदलाव करने जा रहा है। नए प्रस्ताव के अनुसार, अब आधार कार्ड (Aadhar Card) पर नाम, पता, जन्मतिथि और 12 अंकों का आधार नंबर जैसी कोई भी जानकारी प्रिंट नहीं की जाएगी। कार्ड पर सिर्फ आपकी फोटो और एक QR कोड होगा, जिसमें सारी डिटेल्स एन्क्रिप्टेड रूप में सुरक्षित रहेंगी।

बदलाव का मकसद

UIDAI के CEO भुवनेश कुमार ने PTI को बताया कि अभी भी कई होटल, इवेंट ऑर्गनाइजर, हाउसिंग सोसाइटी और दफ्तर आधार कार्ड की फोटोकॉपी लेकर उसे अपने पास स्टोर कर लेते हैं, जबकि आधार एक्ट-2016 में यह पूरी तरह प्रतिबंधित है। इससे लोगों का निजी डेटा चोरी होने या दुरुपयोग होने का खतरा बना रहता है। उन्होंने कहा,

कैसा होगा नया आधार

“जब तक कार्ड पर सारी जानकारी छपी रहेगी, लोग उसी कागज को देखकर पहचान करते रहेंगे और कुछ लोग इसका गलत फायदा उठाते रहेंगे। इसलिए हम प्रिंटेड डिटेल्स पूरी तरह हटा रहे हैं।” नया कार्ड ऐसा होगा कि बिना अधिकृत QR स्कैनर के कोई भी आपका नाम-पता नहीं पढ़ सकेगा। नकली आधार कार्ड बनाना भी लगभग नामुमकिन हो जाएगा।

1 दिसंबर 2025 को अंतिम फैसला

UIDAI की हाई-लेवल बैठक 1 दिसंबर 2025 को प्रस्ताव पर अंतिम मुहर लगाएगी। इसके बाद धीरे-धीरे सभी नए और डुप्लीकेट आधार कार्ड नए डिजाइन में ही जारी होंगे।

नया आधार ऐप भी लॉन्च होगा

साथ ही UIDAI मौजूदा mAadhaar ऐप को बंद करके एक नया हाई-सिक्योरिटी ऐप ला रहा है। इस ऐप की खास बातें:

  • QR कोड स्कैन से तुरंत पहचान
  • फेशियल ऑथेंटिकेशन (चेहरा पहचान)
  • यूजर खुद चुन सकेगा कि कौन-सी जानकारी शेयर करनी है (जैसे DigiYatra की तरह)
  • होटल चेक-इन, इवेंट एंट्री, सोसाइटी गेट पर एंट्री बिना कागज के पल भर में हो जाएगी
  • UIDAI का साफ कहना है – “आधार पहचान पत्र की तरह इस्तेमाल होने की बजाय सिर्फ डिजिटल ऑथेंटिकेशन टूल होना चाहिए।”

