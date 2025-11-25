बदलने वाला है आधार कार्ड का फॉर्मेट, QR कोड से हो जाएगा सब काम, जानिए नए नियम और सुविधाएं

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) आधार कार्ड के मौजूदा डिजाइन में ऐतिहासिक बदलाव करने जा रहा है। नए प्रस्ताव के अनुसार, अब आधार कार्ड (Aadhar Card) पर नाम, पता, जन्मतिथि और 12 अंकों का आधार नंबर जैसी कोई भी जानकारी प्रिंट नहीं की जाएगी। कार्ड पर सिर्फ आपकी फोटो और एक QR कोड होगा, जिसमें सारी डिटेल्स एन्क्रिप्टेड रूप में सुरक्षित रहेंगी।