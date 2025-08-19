आधार कार्ड बनवाना हुआ और आसान, नहीं लगाने होंगे सेंटर के चक्कर

Aadhar card made in government school: आधार कार्ड बनवाने के लिए लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आधार सेवा केंद्रों पर लंबी लाइन लगी रहती है, कई बार लोगों को बार बार चक्कर लगाने पड़ते है। लेकिन अब आधार बनवाना आसान हो गया है। अब सरकारी स्कूलों में कैंप लगेगा और बच्चों सहित बड़ों को भी इसका फायदा मिलेगा। मध्य प्रदेश और बिहार में सरकारी स्कूलों में बच्चों के लिए आधार कार्ड बनेगा। यह अभियान आधार कार्ड की पहुंच को आसान बनाकर बच्चों और उनके परिवारों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने में मददगार साबित होगा।