‘प्यार करना अपराधी है?’ मुस्लिम नाबालिग लड़की की शादी पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, NCPCR को लगाई फटकार

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एनसीपीसीआर को फटकार लगाई, जिसने पॉक्सो के उल्लंघन का दावा किया था। एनसीपीसीआर ने परिवार को सुरक्षा देने वाले आदेश को चुनौती देने पर यह कदम उठाया। न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने कहा कि आपको चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं है। अगर दो नाबालिग बच्चों (यानी आशियाना और उसके बच्चे) को हाईकोर्ट से सुरक्षा मिली हुई है, तो आप ऐसे आदेश को कैसे चुनौती दे सकते हैं। शीर्ष कोर्ट का कहना है कि हम यह समझ नहीं पा रहे है कि एनसीपीसीआर एक नाबालिग को दी गई सुरक्षा से कैसे असंतुष्ट हो सकता है।