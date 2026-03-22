पश्चिमी विक्षोभ का असर: उत्तर-पश्चिम से पूर्वी भारत तक बदला मौसम, 26 मार्च से फिर बारिश-बर्फबारी की संभावना



राजस्थान की बात करें तो यहां के कई जिलों में शनिवार को न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे दर्ज किया गया, जिससे सुबह और रात के समय हल्की ठंड का अहसास हुआ। वहीं अधिकतम तापमान में उतार-चढ़ाव देखने को मिला, जो इस बात का संकेत है कि मौसम अभी स्थिर नहीं हुआ है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि राजस्थान के पश्चिमी हिस्सों में 22 मार्च को गरज-चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं, जिससे अचानक मौसम खराब हो सकता है। उत्तर भारत के पर्वतीय राज्यों जैसे हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 23 मार्च को हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही इन क्षेत्रों में गरज-चमक और लगभग 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है, जो लोगों के लिए परेशानी का कारण बन सकती हैं।