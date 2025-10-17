Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

‘आंख दिखाने वाले की आंखें निकाल लेंगे’: ट्रंप के टैरिफ पर रामदेव बोले- दीये स्वदेशी होने चाहिए

रामदेव ने लोगों से स्थानीय उत्पाद खरीदने का आग्रह किया और कहा कि अगर हर कोई ऐसा करेगा तो भारत इतना शक्तिशाली हो जाएगा कि कोई भी उसे धमकाने की हिम्मत नहीं कर पाएगा।

2 min read

भारत

image

Shaitan Prajapat

Oct 17, 2025

Ramdev news

योग गुरु बाबा रामदेव Photo- IANS

योग गुरु बाबा रामदेव ने दिवाली से पहले स्वदेशी उत्पादों को अपनाने का जोरदार आह्वान किया है। उन्होंने चेतावनी दी कि विदेशी ताकतों का ‘टैरिफ आतंकवाद’ भारत को लूटने की साजिश रच रहा है। स्वदेशी अपनाकर भारत इतना मजबूत हो जाएगा कि कोई उसे धमकी नहीं दे सकेगा। रामदेव ने सख्त लहजे में कहा, ‘भारत को आंख जो दिखाएगा, उसकी आंखें हम निकाल लेंगे।’ यह बयान स्वदेशी मुहिम के बीच आया, जो आर्थिक आत्मनिर्भरता का प्रतीक है।

दिवाली पर स्वदेशी का संकल्प: दीये-लाइट्स सब देशी

रामदेव ने कहा कि दिवाली के मौके पर दीये, लाइट्स और उपहार सब स्वदेशी होने चाहिए। दिवाली पर हमारे दीये स्वदेशी हों, लाइट्स स्वदेशी हों और सारे उपहार भी स्वदेशी हों। यदि हम स्वदेशी का संकल्प लें, तो दुनिया की सारी ताकतें भारत के आगे सिर झुका लेंगी और कोई भारत को धमकी नहीं दे सकेगा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विभिन्न सांस्कृतिक-सामाजिक संगठनों की सराहना की, जो स्वदेशी के प्रचार में जुटे हैं। रामदेव का मानना है कि यह मुहिम देश को विदेशी साजिशों से बचाएगी और भारत माता की इज्जत की रक्षा करेगी। भारत दुनिया का सबसे बड़ा बाजार बन चुका है, लेकिन विदेशी लूट मचा रहे हैं।

विदेशी धमकियों पर कड़ा संदेश: आंखें निकालने की धमकी

रामदेव ने वैश्विक ताकतों को चेताया कि भारत को आंख जो दिखाएगा, उसकी आंखें हम निकाल लेंगे। यह बयान ‘टैरिफ आतंकवाद’ के संदर्भ में आया, जहां विदेशी उत्पादों पर भारी शुल्क लगाकर भारत को आर्थिक रूप से कमजोर करने की कोशिश हो रही है। उन्होंने कहा कि स्वदेशी अपनाने से भारत न केवल आर्थिक रूप से मजबूत बनेगा, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी। यह अभियान देशवासियों के लिए एकजुटता का प्रतीक है, जो विदेशी हस्तक्षेप को नाकाम करेगा।

2040 तक विकसित राष्ट्र: बिहार चुनाव पर भी टिप्पणी

रामदेव ने आशा जताई कि स्वदेशी मुहिम से भारत 2047 से पहले, संभवतः 2040 तक विकसित राष्ट्र बन जाएगा। स्वदेशी का यह अभियान बदलाव ला रहा है। मुझे नहीं लगता कि हमें 2047 तक इंतजार करना पड़ेगा। यदि हम स्वदेशी मुहिम को जारी रखें, तो 2040 तक हम विकसित देश बन जाएंगे। बिहार विधानसभा चुनावों पर बोलते हुए उन्होंने कहा, बिहार में हर गठबंधन की अपनी ताकत है। एनडीए की सबसे बड़ी ताकत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। लोकतंत्र में हर किसी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। जनता जो चाहेगी, वही चुनेगी।

ये भी पढ़ें

बेल्जियम कोर्ट का बड़ा फैसला: भगोड़े हीरा व्यापारी मेहुल चोकसी का भारत प्रत्यर्पण मंजूर
राष्ट्रीय
Mehul Choksi

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

17 Oct 2025 10:55 pm

Hindi News / National News / ‘आंख दिखाने वाले की आंखें निकाल लेंगे’: ट्रंप के टैरिफ पर रामदेव बोले- दीये स्वदेशी होने चाहिए

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

बेल्जियम कोर्ट का बड़ा फैसला: भगोड़े हीरा व्यापारी मेहुल चोकसी का भारत प्रत्यर्पण मंजूर

Mehul Choksi
राष्ट्रीय

आतंकवादी हमलों के बाद अब भारत चुप नहीं रहता, PM मोदी का इशारों में पाकिस्तान पर अटैक

Prime Minister Narendra Modi
राष्ट्रीय

बिहार चुनाव: महागठबंधन कभी NDA को हरा नहीं पाएगा, फडणवीस ने बताई इसकी वजह

Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis
राष्ट्रीय

गुजरात: नए मंत्रियों के विभागों का हुआ बंटवारा, जानें किसे मिला कौनसा मंत्रालय?

Gujarat Cabinet Reshuffle
राष्ट्रीय

कनाडा का चीन को झटका: PM कार्नी ने जिमी लाई की रिहाई मांगी, क्या है भारत का कनेक्शन !

Jimmy Lai Release Demand
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.