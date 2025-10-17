‘आंख दिखाने वाले की आंखें निकाल लेंगे’: ट्रंप के टैरिफ पर रामदेव बोले- दीये स्वदेशी होने चाहिए

योग गुरु बाबा रामदेव Photo- IANS
योग गुरु बाबा रामदेव ने दिवाली से पहले स्वदेशी उत्पादों को अपनाने का जोरदार आह्वान किया है। उन्होंने चेतावनी दी कि विदेशी ताकतों का ‘टैरिफ आतंकवाद’ भारत को लूटने की साजिश रच रहा है। स्वदेशी अपनाकर भारत इतना मजबूत हो जाएगा कि कोई उसे धमकी नहीं दे सकेगा। रामदेव ने सख्त लहजे में कहा, ‘भारत को आंख जो दिखाएगा, उसकी आंखें हम निकाल लेंगे।’ यह बयान स्वदेशी मुहिम के बीच आया, जो आर्थिक आत्मनिर्भरता का प्रतीक है।
रामदेव ने कहा कि दिवाली के मौके पर दीये, लाइट्स और उपहार सब स्वदेशी होने चाहिए। दिवाली पर हमारे दीये स्वदेशी हों, लाइट्स स्वदेशी हों और सारे उपहार भी स्वदेशी हों। यदि हम स्वदेशी का संकल्प लें, तो दुनिया की सारी ताकतें भारत के आगे सिर झुका लेंगी और कोई भारत को धमकी नहीं दे सकेगा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विभिन्न सांस्कृतिक-सामाजिक संगठनों की सराहना की, जो स्वदेशी के प्रचार में जुटे हैं। रामदेव का मानना है कि यह मुहिम देश को विदेशी साजिशों से बचाएगी और भारत माता की इज्जत की रक्षा करेगी। भारत दुनिया का सबसे बड़ा बाजार बन चुका है, लेकिन विदेशी लूट मचा रहे हैं।
रामदेव ने वैश्विक ताकतों को चेताया कि भारत को आंख जो दिखाएगा, उसकी आंखें हम निकाल लेंगे। यह बयान ‘टैरिफ आतंकवाद’ के संदर्भ में आया, जहां विदेशी उत्पादों पर भारी शुल्क लगाकर भारत को आर्थिक रूप से कमजोर करने की कोशिश हो रही है। उन्होंने कहा कि स्वदेशी अपनाने से भारत न केवल आर्थिक रूप से मजबूत बनेगा, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी। यह अभियान देशवासियों के लिए एकजुटता का प्रतीक है, जो विदेशी हस्तक्षेप को नाकाम करेगा।
रामदेव ने आशा जताई कि स्वदेशी मुहिम से भारत 2047 से पहले, संभवतः 2040 तक विकसित राष्ट्र बन जाएगा। स्वदेशी का यह अभियान बदलाव ला रहा है। मुझे नहीं लगता कि हमें 2047 तक इंतजार करना पड़ेगा। यदि हम स्वदेशी मुहिम को जारी रखें, तो 2040 तक हम विकसित देश बन जाएंगे। बिहार विधानसभा चुनावों पर बोलते हुए उन्होंने कहा, बिहार में हर गठबंधन की अपनी ताकत है। एनडीए की सबसे बड़ी ताकत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। लोकतंत्र में हर किसी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। जनता जो चाहेगी, वही चुनेगी।
