‘आंख दिखाने वाले की आंखें निकाल लेंगे’: ट्रंप के टैरिफ पर रामदेव बोले- दीये स्वदेशी होने चाहिए

रामदेव ने कहा कि दिवाली के मौके पर दीये, लाइट्स और उपहार सब स्वदेशी होने चाहिए। दिवाली पर हमारे दीये स्वदेशी हों, लाइट्स स्वदेशी हों और सारे उपहार भी स्वदेशी हों। यदि हम स्वदेशी का संकल्प लें, तो दुनिया की सारी ताकतें भारत के आगे सिर झुका लेंगी और कोई भारत को धमकी नहीं दे सकेगा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विभिन्न सांस्कृतिक-सामाजिक संगठनों की सराहना की, जो स्वदेशी के प्रचार में जुटे हैं। रामदेव का मानना है कि यह मुहिम देश को विदेशी साजिशों से बचाएगी और भारत माता की इज्जत की रक्षा करेगी। भारत दुनिया का सबसे बड़ा बाजार बन चुका है, लेकिन विदेशी लूट मचा रहे हैं।