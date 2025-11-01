‘लाडो लक्ष्मी’ बनी ‘लूटो लक्ष्मी’, 96% महिलाएं ठगी गईं: AAP का BJP पर हमला

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकूला में बड़े मंच और कैमरों के बीच दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना की पहली किस्त तो जारी की है। इस पर ढांडा बोले, 'सीएम के पास प्रचार का समय है, लेकिन महिलाओं के लिए न नीयत, न नीति। ये ‘लाडो लक्ष्मी’ नहीं, ‘लूटो लक्ष्मी योजना’ है! बीजेपी ने हर महिला को 2100 रुपये देने का वादा किया। हकीकत यह है कि 1.4 करोड़ महिलाओं में से सिर्फ 3.73 प्रतिशत के खाते में पैसा आया है। यानी 96.27 प्रतिशत महिलाएं ठगी गईं।