फर्जी वीडियो के जरिए सिख गुरुओं का किया अपमान, AAP ने उठाई भाजपा के मंत्री के इस्तीफे की मांग

इसी कड़ी में दिल्ली MCD में भी AAP पार्षदों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा के मंत्री कपिल मिश्रा पर आरोप है कि उन्होंने फर्जी वीडियो के जरिए गुरु श्री तेग़ बहादुर जी का अपमान किया। इस अपमान के खिलाफ MCD हाउस में AAP पार्षदों ने हल्ला बोलते हुए उनके इस्तीफे की मांग की। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनुराग ढांडा और प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने भी स्पष्ट कहा कि भाजपा की गंदी राजनीति अब हर हद पार कर चुकी है। सत्ता बचाने के लिए गुरु साहिबों तक को निशाना बनाया जा रहा है, जिसे देश की जनता कभी माफ़ नहीं करेगी। दिल्ली विधानसभा से लेकर MCD हाउस तक, आम आदमी पार्टी ने यह साफ कर दिया है कि सिख गुरुओं के सम्मान और जनता के मुद्दों पर कोई समझौता नहीं होगा। तानाशाही के खिलाफ, आस्था के सम्मान के लिए और दिल्ली की जनता के हक़ में AAP की लड़ाई और तेज़ होगी।