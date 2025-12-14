दिल्ली में इन्फ्लुएंसर के साथ मारपीट और जान से मारने की धमकी, AAP विधायक और उनके बेटे पर आरोप

अपनी शिकायत में प्रदीप ढाका ने दावा किया है कि विधायक और उनके बेटे ने उनसे बदसलूकी करते हुए हमला किया। प्रदीप का कहना है कि घटना के दौरान उन्हें खुलेआम धमकाया गया और कहा गया कि अगर उन्होंने विरोध किया तो उनकी जान ले ली जाएगी। प्रदीप के अनुसार, उन्होंने तत्काल 112 नंबर पर कॉल कर पुलिस को सूचना दी, लेकिन आरोप है कि पुलिस के मौके पर पहुंचने के बावजूद समय पर और उचित कार्रवाई नहीं की गई।