दिल्ली में इन्फ्लुएंसर के साथ मारपीट और जान से मारने की धमकी, AAP विधायक और उनके बेटे पर आरोप

इन्फ्लुएंसर प्रदीप ढाका (IG-pradeepdhakakingmaker)
दिल्ली के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर प्रदीप ढाका (Pradeep Dhaka) ने आम आदमी पार्टी (AAP) के एक विधायक और उनके बेटे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रदीप का कहना है कि दोनों ने उनके साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी है। इस संबंध में उन्होंने दिल्ली कैंट थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
अपनी शिकायत में प्रदीप ढाका ने दावा किया है कि विधायक और उनके बेटे ने उनसे बदसलूकी करते हुए हमला किया। प्रदीप का कहना है कि घटना के दौरान उन्हें खुलेआम धमकाया गया और कहा गया कि अगर उन्होंने विरोध किया तो उनकी जान ले ली जाएगी। प्रदीप के अनुसार, उन्होंने तत्काल 112 नंबर पर कॉल कर पुलिस को सूचना दी, लेकिन आरोप है कि पुलिस के मौके पर पहुंचने के बावजूद समय पर और उचित कार्रवाई नहीं की गई।
इस पूरे मामले को लेकर प्रदीप ढाका ने सोशल मीडिया पर कई वीडियो पोस्ट किए हैं, जिनमें उन्होंने घटना का जिक्र करते हुए अपनी आपबीती साझा की है। इन वीडियो में प्रदीप ने खुद को पीड़ित बताते हुए न्याय की मांग की है। आपको बता दें की प्रदीप ढाका सोशल मीडिया पर एक विवादित इन्फ्लुएंसर के रूप में जाने जाते हैं और इससे पहले भी वे अपने आपत्तिजनक वीडियो और बयानों को लेकर चर्चा में रह चुके हैं।
दिल्ली पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद कहा है कि मामले की गहन जांच की जा रही है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, सभी आरोपों की जांच की जा रही है और सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग