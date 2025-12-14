14 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

दिल्ली में इन्फ्लुएंसर के साथ मारपीट और जान से मारने की धमकी, AAP विधायक और उनके बेटे पर आरोप

दिल्ली के विवादित इन्फ्लुएंसर प्रदीप ढाका ने दावा करते हुए आप विधायक और उनके बेटे पर आरोप लगाया है कि दोनों ने उनके साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी है।

less than 1 minute read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Devika Chatraj

Dec 14, 2025

इन्फ्लुएंसर प्रदीप ढाका (IG-pradeepdhakakingmaker)

दिल्ली के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर प्रदीप ढाका (Pradeep Dhaka) ने आम आदमी पार्टी (AAP) के एक विधायक और उनके बेटे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रदीप का कहना है कि दोनों ने उनके साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी है। इस संबंध में उन्होंने दिल्ली कैंट थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

प्रदीप ढाका ने क्या लगाए आरोप?

अपनी शिकायत में प्रदीप ढाका ने दावा किया है कि विधायक और उनके बेटे ने उनसे बदसलूकी करते हुए हमला किया। प्रदीप का कहना है कि घटना के दौरान उन्हें खुलेआम धमकाया गया और कहा गया कि अगर उन्होंने विरोध किया तो उनकी जान ले ली जाएगी। प्रदीप के अनुसार, उन्होंने तत्काल 112 नंबर पर कॉल कर पुलिस को सूचना दी, लेकिन आरोप है कि पुलिस के मौके पर पहुंचने के बावजूद समय पर और उचित कार्रवाई नहीं की गई।

सोशल मीडिया पर शेयर किया वीडियो

इस पूरे मामले को लेकर प्रदीप ढाका ने सोशल मीडिया पर कई वीडियो पोस्ट किए हैं, जिनमें उन्होंने घटना का जिक्र करते हुए अपनी आपबीती साझा की है। इन वीडियो में प्रदीप ने खुद को पीड़ित बताते हुए न्याय की मांग की है। आपको बता दें की प्रदीप ढाका सोशल मीडिया पर एक विवादित इन्फ्लुएंसर के रूप में जाने जाते हैं और इससे पहले भी वे अपने आपत्तिजनक वीडियो और बयानों को लेकर चर्चा में रह चुके हैं।

दिल्ली पुलिस ने शुरू की जांच

दिल्ली पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद कहा है कि मामले की गहन जांच की जा रही है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, सभी आरोपों की जांच की जा रही है और सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

आम आदमी पार्टी

Published on:

14 Dec 2025 11:21 am

Hindi News / National News / दिल्ली में इन्फ्लुएंसर के साथ मारपीट और जान से मारने की धमकी, AAP विधायक और उनके बेटे पर आरोप

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

‘10,000 रुपये से नहीं जीत मिलती’, असम के CM ने बताया बिहार में NDA की जीत का असली कारण

पटना

उमर अब्दुल्ला ने आखिर ऐसा क्या कह दिया कि इंडिया गठबंधन में पड़ गई फूट

राष्ट्रीय

Bihar Politics: ‘हम तीन भाई थे… आज मैं अकेला हूं’, पार्टी स्थापना दिवस पर छलका चिराग के चाचा का दर्द

पटना

चिराग पासवान अपनी ही पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, एयरपोर्ट से ही क्यों लौटे वापस?

Chirag Paswan
पटना

बिहार में कांग्रेस की करारी हार के बाद राहुल गांधी ने ली जिम्मेदारी, सामने आया बड़ा बयान

Rahul Gandhi
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.