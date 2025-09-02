AAP विधायक ने पुलिस पर फायरिंग की, पुलिसकर्मी को कुचलते हुए फरार हो गए

कुछ दिनों पहले आप विधायक ने अपनी ही सरकार की आलोचना की थी। पठानमाजरा ने फेसबुक पर लाइव आकर कहा था कि दिल्ली AAP टीम पंजाब पर राज कर रही है और उनकी आवाज दबा रही है। पठानमाजरा ने पंजाब में आई बाढ़ को लेकर मान सरकार की आलोचना भी की थी। इसके बाद भगवंत मान सरकार ने पठानमाजरा की सुरक्षा हटा ली। इधर, पुलिस ने कहा कि फरारी का मामला दर्ज कर तलाश तेज कर दी गई है।