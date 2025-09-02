Patrika LogoSwitch to English

AAP विधायक ने पुलिस पर फायरिंग की, पुलिसकर्मी को कुचलते हुए फरार हो गए

AAP विधायक हरमीत सिंह पठानमाजरा पुलिस हिरासत से फरार हो गए। पठानमाजरा और उनके साथियों ने पुलिसकर्मियों पर फायरिंग कर दी और गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की।

भारत

Pushpankar Piyush

Sep 02, 2025

AAP MLA opened fire on police,
AAP विधायक ने पुलिस पर फायरिंग की (फोटो-X)

पंजाब की सन्नौर सीट से AAP विधायक हरमीत सिंह पठानमाजरा पुलिस हिरासत से फरार हो गए। पुलिस ने उन्हें आज सुबह हरियाणा के करनाल से गिरफ्तार किया था। पंजाब पुलिस उन्हें पटियाला के रास्ते ला रही थी। रास्ते में पठानमाजरा और उनके साथियों ने पुलिसकर्मियों पर फायरिंग कर दी और गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की।

इस दौरान एक पुलिसकर्मी घायल हो गया। वहीं हरमीत सिंह अपने साथी के साथ स्कॉर्पियो से फरार हो गए। पुलिस टीम स्कॉर्पियो की पीछा कर रही है। हरमीत सिंह पर उनकी महिला मित्र ने रेप का आरोप लगाया है।

कुछ दिनों पहले आप विधायक ने अपनी ही सरकार की आलोचना की थी। पठानमाजरा ने फेसबुक पर लाइव आकर कहा था कि दिल्ली AAP टीम पंजाब पर राज कर रही है और उनकी आवाज दबा रही है। पठानमाजरा ने पंजाब में आई बाढ़ को लेकर मान सरकार की आलोचना भी की थी। इसके बाद भगवंत मान सरकार ने पठानमाजरा की सुरक्षा हटा ली। इधर, पुलिस ने कहा कि फरारी का मामला दर्ज कर तलाश तेज कर दी गई है।

पठानमाजरा के वकील ने राजनीतिक साजिश करार दिया

विधायक हरमीत सिंह के वकील सिमरनजीत सिंह सग्गू ने गिरफ्तारी को राजनीतिक साजिश करार दिया। उन्होंने कहा कि मामला पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में लंबित था। हाईकोर्ट ने इसे निपटा दिया और DIG रोपड़ को जांच के लिए नियुक्त किया, लेकिन ये FIR राजनीतिक घटनाक्रम का नतीजा है। उन्होंने कहा कि शिकायकर्ता ने खुद स्वीकार किया कि वह हरमीत सिंह के साथ लिव इन में रह रही थी। अगर रिश्ते सुधरते हैं तो वह इसे जारी रखने के लिए तैयार हैं।

Updated on:

02 Sept 2025 01:14 pm

Published on:

02 Sept 2025 12:23 pm

Hindi News / National News / AAP विधायक ने पुलिस पर फायरिंग की, पुलिसकर्मी को कुचलते हुए फरार हो गए

