AAP सुप्रीमो केजरीवाल ने तस्वीरें की शेयर, कहा- पंजाब में बन रही 19,000 km की सड़कें

पंजाब में बन रही सड़कों की केजरीवाल ने शेयर की फोटो (Photo-X ArvindKejriwal)
आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर सोशल मीडिया पर पंजाब के विकास को लेकर उत्साह जगाया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए प्रदेश में बन रही सड़कों की तस्वीरें शेयर की। AAP सुप्रीमो ने लिखा- पंजाब के गांवों को जोड़ती ये सड़कें देखिए। कितनी शानदार सड़कें बनाईं जा रही हैं। 19,000 km की ऐसी सड़कें पूरे पंजाब में बन रही हैं।
भगवंत मान सरकार ने इस प्रोजेक्ट के लिए 3,425 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है। इसमें ग्रामीण लिंक रोड्स का नवीनीकरण और नई सड़कों का निर्माण शामिल है। सड़कों के रखरखाव पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। इसके अलावा ठेकेदारों को पांच साल तक सड़कों का रखरखाव भी करना होगा।
सीएम भगवंत मान ने फ्लाइंग स्क्वाड का गठन किया है, जो ग्रामीण संपर्क सड़कों के नवीनीकरण पर नज़र रख रहा है। यह टीम सड़क निर्माण पर होने वाले खर्च में जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करेगी और सड़क ठेकेदारों और सड़क रखरखाव पर भी नज़र रखेगी।
NCRB ने अक्टूबर माह में एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें बताया गया कि पंजाब की सड़कों पर वाहन चलाना सुरक्षित नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2023 में 6276 सड़क हादसे हुए। इन हादसों में 4906 लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा 33305 लोग घायल हुए हैं।
प्रदेश में वर्ष 2022 में 6122 सड़क हादसे के मामले सामने आए थे। इन हादसों में 4688 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3372 घायल हुए थे। साल 2023 में सड़क हादसों से मरने वाले लोगों की संख्या में 4.65 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।
सड़क हादसे में घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाने के लिए प्रदेश सरकार ने सड़क सुरक्षा फोर्स भी बनाई है। प्रदेश भर में हर 30 किलोमीटर पर फोर्स की टीमें मौजूद हैं। दरअसल, हादसे की सूचना मिलने पर 5 से 7 मिनट के अंदर यह फोर्स घटनास्थल पर पहुंच जाती है और घायलों की तुरंत सहायता करती है।
