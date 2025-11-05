Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

AAP सुप्रीमो केजरीवाल ने तस्वीरें की शेयर, कहा- पंजाब में बन रही 19,000 km की सड़कें

AAP सुप्रीमो केजरीवाल ने पंजाब में बन रही सड़कों की फोटो एक्स पर शेयर की। उन्होंने लिखा- देखिए, शानदार सड़कें बनाईं जा रही है...

2 min read
Google source verification

चंडीगढ़ पंजाब

image

Ashib Khan

Nov 05, 2025

पंजाब में बन रही सड़कों की केजरीवाल ने शेयर की फोटो

पंजाब में बन रही सड़कों की केजरीवाल ने शेयर की फोटो (Photo-X ArvindKejriwal)

आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर सोशल मीडिया पर पंजाब के विकास को लेकर उत्साह जगाया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए प्रदेश में बन रही सड़कों की तस्वीरें शेयर की। AAP सुप्रीमो ने लिखा- पंजाब के गांवों को जोड़ती ये सड़कें देखिए। कितनी शानदार सड़कें बनाईं जा रही हैं। 19,000 km की ऐसी सड़कें पूरे पंजाब में बन रही हैं।

‘3,425 करोड़ रुपये का बजट आवंटित’

भगवंत मान सरकार ने इस प्रोजेक्ट के लिए 3,425 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है। इसमें ग्रामीण लिंक रोड्स का नवीनीकरण और नई सड़कों का निर्माण शामिल है। सड़कों के रखरखाव पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। इसके अलावा ठेकेदारों को पांच साल तक सड़कों का रखरखाव भी करना होगा। 

फ्लाइंग स्क्वाड का किया गठन

सीएम भगवंत मान ने फ्लाइंग स्क्वाड का गठन किया है, जो ग्रामीण संपर्क सड़कों के नवीनीकरण पर नज़र रख रहा है। यह टीम सड़क निर्माण पर होने वाले खर्च में जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करेगी और सड़क ठेकेदारों और सड़क रखरखाव पर भी नज़र रखेगी।

सड़क हादसे में जा रही 78% लोगों की जान

NCRB ने अक्टूबर माह में एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें बताया गया कि पंजाब की सड़कों पर वाहन चलाना सुरक्षित नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2023 में 6276 सड़क हादसे हुए। इन हादसों में 4906 लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा 33305 लोग घायल हुए हैं। 

2022 में हुई थी 4688 लोगों की मौत

प्रदेश में वर्ष 2022 में 6122 सड़क हादसे के मामले सामने आए थे। इन हादसों में 4688 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3372 घायल हुए थे। साल 2023 में सड़क हादसों से मरने वाले लोगों की संख्या में 4.65 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।

प्रदेश सरकार ने बनाई सड़क सुरक्षा फोर्स

सड़क हादसे में घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाने के लिए प्रदेश सरकार ने सड़क सुरक्षा फोर्स भी बनाई है। प्रदेश भर में हर 30 किलोमीटर पर फोर्स की टीमें मौजूद हैं। दरअसल, हादसे की सूचना मिलने पर 5 से 7 मिनट के अंदर यह फोर्स घटनास्थल पर पहुंच जाती है और घायलों की तुरंत सहायता करती है। 

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

05 Nov 2025 06:46 pm

Hindi News / National News / AAP सुप्रीमो केजरीवाल ने तस्वीरें की शेयर, कहा- पंजाब में बन रही 19,000 km की सड़कें

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

बिहार चुनाव 2025: जीतन राम मांझी की समधन पर जानलेवा हमला, चुनाव प्रचार के दौरान हुई रोड़ेबाजी

गया

देश जानना चाहता है… राहुल गांधी की जाति क्या है? चुनावी मौसम में गिरिराज सिंह का नया राग

पटना

Bihar Election: अनंत सिंह से ज्यादा रामकृपाल ने किया खर्च, पटना जिले में किस प्रत्याशी ने चुनाव प्रचार में फूंके कितने रुपये

bihar election 2025
पटना

Bihar Election 2025: महागठबंधन के सत्ता में आने पर 25 लाख का मिलेगा मुफ्त इलाज, प्रियंका गांधी ने किया बड़ा वादा

प्रियंका गांधी ने चुनावी सभा को संबोधित किया
राष्ट्रीय

राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग ने दिया जवाब, कहा- जिनको वे BJP का वोटर बता रहे हैं, असल में उन्होंने कांग्रेस को…

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.