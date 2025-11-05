AAP सुप्रीमो केजरीवाल ने तस्वीरें की शेयर, कहा- पंजाब में बन रही 19,000 km की सड़कें

आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर सोशल मीडिया पर पंजाब के विकास को लेकर उत्साह जगाया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए प्रदेश में बन रही सड़कों की तस्वीरें शेयर की। AAP सुप्रीमो ने लिखा- पंजाब के गांवों को जोड़ती ये सड़कें देखिए। कितनी शानदार सड़कें बनाईं जा रही हैं। 19,000 km की ऐसी सड़कें पूरे पंजाब में बन रही हैं।