Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

ABVP ने EVM का गलत इस्तेमाल कर जीता चुनाव, DU में धांधली का आरोप

DUSU Student Union Elections: दिल्ली यूनिवर्सिटी (डूसू) के छात्रसंघ चुनाव के नतीजे शुक्रवार को आ गए हैं, जिसमें (भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ) एनएसयूआई को सिर्फ उपाध्यक्ष पद पर जीत मिली।

भारत

Shaitan Prajapat

Sep 19, 2025

एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी

DUSU Student Union Elections: दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्रसंघ (DU) चुनाव के नतीजे शुक्रवार को घोषित हुए, जिसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) ने अध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव के पदों पर जीत हासिल की, जबकि भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ (NSUI) को केवल उपाध्यक्ष पद पर जीत मिली। ABVP के आर्यन मान ने अध्यक्ष, कुणाल चौधरी ने सचिव और दीपिका झा ने संयुक्त सचिव पद पर जीत दर्ज की, वहीं NSUI के राहुल झांसला ने उपाध्यक्ष पद हासिल किया।

NSUIके आरोप: धांधली से हारी तीन सीटें

NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी ने नतीजों पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए एबीवीपी पर धांधली का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, यह चुनाव एनएसयूआई और एबीवीपी के बीच नहीं, बल्कि एनएसयूआई का डीयू प्रशासन, दिल्ली पुलिस, दिल्ली सरकार, रेखा गुप्ता और केंद्र सरकार के खिलाफ था। चौधरी ने किरोड़ीमल, हिंदू और हंसराज कॉलेजों में ईवीएम पर स्याही लगाने के दावे किए, जिसे उन्होंने जानबूझकर किया गया कृत्य बताया। उन्होंने कहा, जैसे भाजपा लोकसभा और विधानसभा चुनावों में वोट चोरी करती है, वैसे ही छात्रसंघ चुनाव में भी धांधली हुई।

ये भी पढ़ें

‘संगीत की दुनिया में याद रहेगा उनका योगदान’, जुबीन गर्ग की मौत पर PM मोदी ने जताया दुख
राष्ट्रीय
image

छात्रों और विजेता को बधाई

चौधरी ने उपाध्यक्ष पद पर जीतने वाले राहुल झांसला को बधाई दी और उन हजारों छात्रों का आभार जताया, जिन्होंने एनएसयूआई को वोट दिया। उन्होंने कहा, हमारी हार तीन सीटों पर हुई, लेकिन हम छात्रों के समर्थन के लिए आभारी हैं।

प्रत्याशी चयन पर सवाल और स्लीपर सेल का आरोप

प्रत्याशी चयन की आलोचना पर चौधरी ने कहा कि चार सीटों के लिए निर्णय कई लोगों के साथ मिलकर लिया जाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग आरएसएस का मुखौटा पहनकर एनएसयूआई और कांग्रेस की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा, ये स्लीपर सेल एबीवीपी के साथ मिलकर हमारी छवि को नुकसान पहुंचा रहे हैं।

चुनाव में एबीवीपी का दबदबा

डूसू चुनाव में एबीवीपी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए तीन प्रमुख पदों पर कब्जा जमाया। अध्यक्ष पद पर आर्यन मान, सचिव पद पर कुणाल चौधरी और संयुक्त सचिव पद पर दीपिका झा की जीत ने संगठन की मजबूत पकड़ को दर्शाया।

ये भी पढ़ें

भगौड़े ललित मोदी के भाई समीर मोदी केस में आया बड़ा अपडेट, रेप मामले में किया था गिरफ्तार
राष्ट्रीय
image

खबर शेयर करें:

Published on:

19 Sept 2025 07:38 pm

Hindi News / National News / ABVP ने EVM का गलत इस्तेमाल कर जीता चुनाव, DU में धांधली का आरोप

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.