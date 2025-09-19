ABVP ने EVM का गलत इस्तेमाल कर जीता चुनाव, DU में धांधली का आरोप

NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी ने नतीजों पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए एबीवीपी पर धांधली का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, यह चुनाव एनएसयूआई और एबीवीपी के बीच नहीं, बल्कि एनएसयूआई का डीयू प्रशासन, दिल्ली पुलिस, दिल्ली सरकार, रेखा गुप्ता और केंद्र सरकार के खिलाफ था। चौधरी ने किरोड़ीमल, हिंदू और हंसराज कॉलेजों में ईवीएम पर स्याही लगाने के दावे किए, जिसे उन्होंने जानबूझकर किया गया कृत्य बताया। उन्होंने कहा, जैसे भाजपा लोकसभा और विधानसभा चुनावों में वोट चोरी करती है, वैसे ही छात्रसंघ चुनाव में भी धांधली हुई।