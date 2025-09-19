ABVP ने EVM का गलत इस्तेमाल कर जीता चुनाव, DU में धांधली का आरोप

DUSU Student Union Elections: दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्रसंघ (DU) चुनाव के नतीजे शुक्रवार को घोषित हुए, जिसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) ने अध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव के पदों पर जीत हासिल की, जबकि भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ (NSUI) को केवल उपाध्यक्ष पद पर जीत मिली। ABVP के आर्यन मान ने अध्यक्ष, कुणाल चौधरी ने सचिव और दीपिका झा ने संयुक्त सचिव पद पर जीत दर्ज की, वहीं NSUI के राहुल झांसला ने उपाध्यक्ष पद हासिल किया।
NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी ने नतीजों पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए एबीवीपी पर धांधली का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, यह चुनाव एनएसयूआई और एबीवीपी के बीच नहीं, बल्कि एनएसयूआई का डीयू प्रशासन, दिल्ली पुलिस, दिल्ली सरकार, रेखा गुप्ता और केंद्र सरकार के खिलाफ था। चौधरी ने किरोड़ीमल, हिंदू और हंसराज कॉलेजों में ईवीएम पर स्याही लगाने के दावे किए, जिसे उन्होंने जानबूझकर किया गया कृत्य बताया। उन्होंने कहा, जैसे भाजपा लोकसभा और विधानसभा चुनावों में वोट चोरी करती है, वैसे ही छात्रसंघ चुनाव में भी धांधली हुई।
चौधरी ने उपाध्यक्ष पद पर जीतने वाले राहुल झांसला को बधाई दी और उन हजारों छात्रों का आभार जताया, जिन्होंने एनएसयूआई को वोट दिया। उन्होंने कहा, हमारी हार तीन सीटों पर हुई, लेकिन हम छात्रों के समर्थन के लिए आभारी हैं।
प्रत्याशी चयन की आलोचना पर चौधरी ने कहा कि चार सीटों के लिए निर्णय कई लोगों के साथ मिलकर लिया जाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग आरएसएस का मुखौटा पहनकर एनएसयूआई और कांग्रेस की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा, ये स्लीपर सेल एबीवीपी के साथ मिलकर हमारी छवि को नुकसान पहुंचा रहे हैं।
डूसू चुनाव में एबीवीपी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए तीन प्रमुख पदों पर कब्जा जमाया। अध्यक्ष पद पर आर्यन मान, सचिव पद पर कुणाल चौधरी और संयुक्त सचिव पद पर दीपिका झा की जीत ने संगठन की मजबूत पकड़ को दर्शाया।