भगौड़े ललित मोदी के भाई समीर मोदी केस में आया बड़ा अपडेट, रेप मामले में किया था गिरफ्तार

सुनवाई के बाद शिकायतकर्ता के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता अवि सिंह ने कहा-अभियोजकों ने अन्य बातों के अलावा तीन दिन की अतिरिक्त रिमांड मांगी। जांच अभी भी जारी है। उन्हें अभियोजक के खिलाफ सभी धमकियों की भी जांच करने की आवश्यकता है। तर्क विस्तार से किए गए थे। आरोपी के वकील का कड़ा विरोध किया गया। मुझे उम्मीद है कि जांच निष्पक्ष रूप से की जाएगी, जांच की प्रकृति पर टिप्पणी करना जल्दबाजी होगी। यह एक पूर्ण और उचित जांच का वारंट करता है क्योंकि आरोप बहुत गंभीर और जघन्य हैं।