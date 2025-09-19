Patrika LogoSwitch to English

राष्ट्रीय

भगौड़े ललित मोदी के भाई समीर मोदी केस में आया बड़ा अपडेट, रेप मामले में किया था गिरफ्तार

पुलिस ने बताया कि पीड़िता की शिकायत के बाद समीर मोदी के खिलाफ बलात्कार और आपराधिक धमकी का मामला दर्ज किया गया। महिला ने यह भी आरोप लगाया कि यह घटना पहले भी हो चुकी है।

भारत

Ashib Khan

Sep 19, 2025

समीर मोदी को दो दिन की पुलिस हिरासत में भेजा (Photo-X)

आईपीएल के पूर्व प्रमुख ललित मोदी के भाई समीर मोदी रेप केस के मामले में दो दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया। पुलिस ने समीर मोदी को गुरुवार को एयरपोर्ट से हिरासत में लिया था, बाद में रेप के एक मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया। समीर मोदी को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने बताया कि 5 दिन पहले एक महिला ने समीर मोदी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।

केस किया दर्ज

पुलिस ने बताया कि पीड़िता की शिकायत के बाद समीर मोदी के खिलाफ बलात्कार और आपराधिक धमकी का मामला दर्ज किया गया। महिला ने यह भी आरोप लगाया कि यह घटना पहले भी हो चुकी है। महिला ने बताया था कि वह 2019 से समीर मोदी के साथ रिश्ते में है। 

समीर मोदी ने भी दर्ज कराई थी शिकायत

बता दें कि 8 और 13 अगस्त को समीर मोदी ने पुलिस अधिकारियों के समक्ष महिला द्वारा ब्लैकमेल और जबरन वसूली का आरोप लगाते हुए शिकायतें दर्ज कराई थीं। मोदी के वकील ने कहा कि इन शिकायतों में व्हाट्सअप पर हुई बातचीत भी शामिल है। आरोप है कि महिला ने समीर मोदी से 50 करोड़ रुपये मांगे थे।

जांच अभी जारी है-वकील

सुनवाई के बाद शिकायतकर्ता के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता अवि सिंह ने कहा-अभियोजकों ने अन्य बातों के अलावा तीन दिन की अतिरिक्त रिमांड मांगी। जांच अभी भी जारी है। उन्हें अभियोजक के खिलाफ सभी धमकियों की भी जांच करने की आवश्यकता है। तर्क विस्तार से किए गए थे। आरोपी के वकील का कड़ा विरोध किया गया। मुझे उम्मीद है कि जांच निष्पक्ष रूप से की जाएगी, जांच की प्रकृति पर टिप्पणी करना जल्दबाजी होगी। यह एक पूर्ण और उचित जांच का वारंट करता है क्योंकि आरोप बहुत गंभीर और जघन्य हैं। 

समीर मोदी के वकील ने क्या कहा

समीर मोदी के वकील ने कहा कि उनके खिलाफ आरोप "झूठे और मनगढ़ंत" हैं और जबरन वसूली के प्रयास का हिस्सा हैं। उन्होंने अपने बयान में कहा- हमें न्यायपालिका और जाँच एजेंसियों पर पूरा भरोसा है, जो न केवल मामले की जाँच करेंगी, बल्कि जल्द से जल्द इसका निपटारा भी करेंगी।

Published on:

19 Sept 2025 06:49 pm

Hindi News / National News / भगौड़े ललित मोदी के भाई समीर मोदी केस में आया बड़ा अपडेट, रेप मामले में किया था गिरफ्तार

