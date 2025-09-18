ललित मोदी के भाई को पुलिस ने किया गिरफ्तार, विदेश भागने की फिराक में था समीर, जानें पूरा मामला

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक समीर मोदी के वकील और शिकायकर्ता महिला के बीच मामले को लेकर कई बार बातचीत हो चुकी थी। इस मामले में समझौता करने के लिए महिला ने समीर मोदी से 50 करोड़ रुपये मांगे थे, लेकिन समीर मोदी ने देने से मना कर दिए। बताया जा रहा है कि महिला के दवाब के चलते पुलिस ने समीर मोदी को गिरफ्तार किया है।