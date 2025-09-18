Patrika LogoSwitch to English

राष्ट्रीय

ललित मोदी के भाई को पुलिस ने किया गिरफ्तार, विदेश भागने की फिराक में था समीर, जानें पूरा मामला

समीर मोदी को दिल्ली पुलिस ने रेप के पुराने केस में गिरफ्तार किया है। इस मामले की पुलिस लंबे समय से जांच कर रही थी। यह केस न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी थाने में दर्ज है। पुलिस समीर मोदी को इसी थाने में लाई।

नई दिल्ली

Ashib Khan

Sep 18, 2025

ललित मोदी के भाई को गिरफ्तार किया (Photo-IANS)

Samir Modi Arrested: भगोड़े ललित मोदी के भाई समीर मोदी पर गुरुवार को दिल्ली पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। पुलिस ने समीर मोदी को बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार किया है। वह विदेश भागने की तैयारी कर रहा था। वह एयरपोर्ट तक पहुंच गया था, लेकिन पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया।

पुराने केस में किया गिरफ्तार

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक समीर मोदी को दिल्ली पुलिस ने रेप के पुराने केस में गिरफ्तार किया है। इस मामले की पुलिस लंबे समय से जांच कर रही थी। यह केस न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी थाने में दर्ज है। पुलिस समीर मोदी को इसी थाने में लाई। 

कोर्ट में किया पेश

समीर मोदी को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे पुलिस कस्टडी में भेज दिया। बता दें कि समीर मोदी एंटरप्राइजेज के कार्यकारी निदेशक हैं। इसके अलावा वे गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया के कार्यकारी निदेशक और इंडोफिल इंडस्ट्रीज लिमिटेड के निदेशक भी हैं।

50 करोड़ रुपये की मांगने की बात आई सामने

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक समीर मोदी के वकील और शिकायकर्ता महिला के बीच मामले को लेकर कई बार बातचीत हो चुकी थी। इस मामले में समझौता करने के लिए महिला ने समीर मोदी से 50 करोड़ रुपये मांगे थे, लेकिन समीर मोदी ने देने से मना कर दिए। बताया जा रहा है कि महिला के दवाब के चलते पुलिस ने समीर मोदी को गिरफ्तार किया है।

समीर मोदी के विवाद

1- पारिवारिक संपत्ति विवाद (Inheritance Dispute): यह विवाद उनके पिता केके मोदी की संपत्ति को लेकर मां बीना मोदी और भाई-बहनों के बीच चल रहा है। यह मामला कोर्ट में है। बता दें कि यह विवाद 11 हजार करोड़ रुपये की संपत्ति को लेकर है।

2- बोर्ड मीटिंग में हमला का आरोप (Assault Allegation in May 2024)- मई 2024 में गॉडफ्रे फिलिप्स की बोर्ड मीटिंग के दौरान समीर ने अपनी मां बीना मोदी के निजी सुरक्षा अधिकारी (PSO) पर हमला करने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि मीटिंग में प्रवेश रोकने पर उनकी उंगली टूट गई, जिसके लिए स्क्रू लगाना पड़ा।

3- मानहानि का मामला (Defamation Case)- समीर ने बोर्ड मीटिंग के हमले के आरोप में स्वतंत्र डायरेक्टर्स (अतुल कुमार गुप्ता और निर्मला बागरी) पर साजिश का इल्जाम लगाया, जिसके चलते उन्होंने समीर के खिलाफ मानहानि का केस दायर किया।

Updated on:

18 Sept 2025 07:52 pm

Published on:

18 Sept 2025 07:32 pm

Hindi News / National News / ललित मोदी के भाई को पुलिस ने किया गिरफ्तार, विदेश भागने की फिराक में था समीर, जानें पूरा मामला

