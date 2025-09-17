Patrika LogoSwitch to English

राष्ट्रीय

महिला को महंगा पड़ा NRI से शादी करना, गहने और पासपोर्ट लेकर भागा अमेरिका, अब सरकार से लगाई ये गुहार

महिला ने शिकायत में कहा कि पिछले छह महीनों से बार-बार कोशिश करने के बावजूद वह अपने पति से संपर्क नहीं कर पा रही हैं।

हैदराबाद तेलंगाना

Ashib Khan

Sep 17, 2025

महिला के पासपोर्ट सहित कागजात लेकर भागा पति (File Photo)

हैदराबाद की एक महिला को NRI से शादी करना महंगा भारी पड़ गया। महिला ने एनआरआई पति पर आरोप लगाया कि उसने उसे भारत में छोड़ दिया है और उसका पासपोर्ट, ग्रीन कार्ड तथा कीमती सामान लेकर भाग गया है। पीड़िता ने इस मामले में थाने में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में महिला ने कहा कि उसने जून 2022 में शिकागो में एक पुलिस अधिकारी मोहम्मद ज़ैनुद्दीन खान से शादी की थी। 

विदेश मंत्री को लिखा पत्र

तेलंगाना स्थित मजलिस बचाओ तहरीक (एमबीटी) के प्रवक्ता अमजद उल्लाह खान ने विदेश मंत्री एस जयशंकर को पत्र लिखकर केंद्र सरकार से आग्रह किया कि वह इस मामले को अमेरिकी अधिकारियों के सामने उठाए। साथ ही पीड़िता को अमेरिका लौटने और कानूनी कार्रवाई करने के लिए वीज़ा दिलाने में मदद करे। 

एक्स पर किया पोस्ट

MBT प्रवक्ता ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा- एक हैदराबादी लड़की हाना अहमद खान की शादी जून 2022 के दौरान शिकागो पुलिस में काम करने वाले मोहम्मद ज़ैनुद्दीन खान से हुई थी, बाद में फरवरी 2024 के दौरान वह यूएसए चली गई और अपने पति के साथ शिकागो में रहने लगी, उसे भावनात्मक शोषण, शारीरिक उत्पीड़न और मानसिक यातना दी जा रही थी।

क्या है पूरा ममला

बता दें कि हैदराबाद की महिला ने 2022 में शिकागो पुलिस अधिकारी मोहम्मद जैनुद्दीन से शादी की थी। 2024 में वह शिकागो चली गईं, जहां पर पति ने उसका उत्पीड़न किया। 

हैदराबाद लेकर आया पति

फरवरी 2025 में ज़ैनुद्दीन ने पत्नी से कहा वे उमराह कराएंगे और उसे हैदराबाद ले आया। सोमाजीगुडा के एक होटल में ठहरने के बाद पति आवश्यक दस्तावेज, गहने और अन्य सामानों के साथ अमेरिका वापस चला गया, जबकि महिला अपने माता-पिता से मिलने गई हुई थी। 

पति से नहीं कर पा रही संपर्क

महिला ने शिकायत में कहा कि पिछले छह महीनों से बार-बार कोशिश करने के बावजूद वह अपने पति से संपर्क नहीं कर पा रही हैं। उन्होंने नई दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास और हैदराबाद स्थित अमेरिकी वाणिज्य दूतावास से भी संपर्क किया, लेकिन उनका दावा है कि उन्हें कोई मदद नहीं मिली।

