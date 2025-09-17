महिला को महंगा पड़ा NRI से शादी करना, गहने और पासपोर्ट लेकर भागा अमेरिका, अब सरकार से लगाई ये गुहार

हैदराबाद की एक महिला को NRI से शादी करना महंगा भारी पड़ गया। महिला ने एनआरआई पति पर आरोप लगाया कि उसने उसे भारत में छोड़ दिया है और उसका पासपोर्ट, ग्रीन कार्ड तथा कीमती सामान लेकर भाग गया है। पीड़िता ने इस मामले में थाने में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में महिला ने कहा कि उसने जून 2022 में शिकागो में एक पुलिस अधिकारी मोहम्मद ज़ैनुद्दीन खान से शादी की थी।
तेलंगाना स्थित मजलिस बचाओ तहरीक (एमबीटी) के प्रवक्ता अमजद उल्लाह खान ने विदेश मंत्री एस जयशंकर को पत्र लिखकर केंद्र सरकार से आग्रह किया कि वह इस मामले को अमेरिकी अधिकारियों के सामने उठाए। साथ ही पीड़िता को अमेरिका लौटने और कानूनी कार्रवाई करने के लिए वीज़ा दिलाने में मदद करे।
MBT प्रवक्ता ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा- एक हैदराबादी लड़की हाना अहमद खान की शादी जून 2022 के दौरान शिकागो पुलिस में काम करने वाले मोहम्मद ज़ैनुद्दीन खान से हुई थी, बाद में फरवरी 2024 के दौरान वह यूएसए चली गई और अपने पति के साथ शिकागो में रहने लगी, उसे भावनात्मक शोषण, शारीरिक उत्पीड़न और मानसिक यातना दी जा रही थी।
बता दें कि हैदराबाद की महिला ने 2022 में शिकागो पुलिस अधिकारी मोहम्मद जैनुद्दीन से शादी की थी। 2024 में वह शिकागो चली गईं, जहां पर पति ने उसका उत्पीड़न किया।
फरवरी 2025 में ज़ैनुद्दीन ने पत्नी से कहा वे उमराह कराएंगे और उसे हैदराबाद ले आया। सोमाजीगुडा के एक होटल में ठहरने के बाद पति आवश्यक दस्तावेज, गहने और अन्य सामानों के साथ अमेरिका वापस चला गया, जबकि महिला अपने माता-पिता से मिलने गई हुई थी।
महिला ने शिकायत में कहा कि पिछले छह महीनों से बार-बार कोशिश करने के बावजूद वह अपने पति से संपर्क नहीं कर पा रही हैं। उन्होंने नई दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास और हैदराबाद स्थित अमेरिकी वाणिज्य दूतावास से भी संपर्क किया, लेकिन उनका दावा है कि उन्हें कोई मदद नहीं मिली।