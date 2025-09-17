महिला को महंगा पड़ा NRI से शादी करना, गहने और पासपोर्ट लेकर भागा अमेरिका, अब सरकार से लगाई ये गुहार

हैदराबाद की एक महिला को NRI से शादी करना महंगा भारी पड़ गया। महिला ने एनआरआई पति पर आरोप लगाया कि उसने उसे भारत में छोड़ दिया है और उसका पासपोर्ट, ग्रीन कार्ड तथा कीमती सामान लेकर भाग गया है। पीड़िता ने इस मामले में थाने में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में महिला ने कहा कि उसने जून 2022 में शिकागो में एक पुलिस अधिकारी मोहम्मद ज़ैनुद्दीन खान से शादी की थी।