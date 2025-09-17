Patrika LogoSwitch to English

Air India Plane Crash: AAIB की रिपोर्ट से दुखी पायलट के पिता, सरकार से की जांच की मांग

अहमदाबाद विमान दुर्घटना में 241 यात्रियों सहित 260 लोग मारे गए थे। एयर इंडिया का बोइंग 787-8 विमान 12 जून को अहमदाबाद से उड़ान भरने के तुरंत बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया था।

भारत

Ashib Khan

Sep 17, 2025

पायलट के पिता ने हादसे की जांच की मांग की (Photo-IANS)

Air India Plane Crash: अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान हादसे की जांच रिपोर्ट से पायलट सुमित सभरवाल के पिता नाराज है। उन्होंने केंद्र सरकार से इसकी औपचारिक जांच की मांग की है। इसको लेकर उन्होंने नागरिक उड्डयन सचिव और AAIB महानिदेशक को पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने कहा कि हादसे के बारे में चुनिंदा जानकारी लीक होने से यह अटकलें लगाई जा रही हैं कि सुमित भारी मनोवैज्ञानिक दबाव में था और आत्महत्या के बारे में सोच रहे था।

‘स्वास्थ्य पर पड़ रहा बुरा असर’

उन्होंने पत्र में लिखा- इस प्रकार की अटकलों से मेरे स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। इससे मेरे बेटे की प्रतिष्ठा धूमिल हो रही है। पुष्कराज सभरवाल ने मांग कि केंद्र सरकार से दुर्घटना की औपचारिक जांच के आदेश देने की मांग की है। हालांकि अभी तक नागरिक उड्डयन मंत्रालय या विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो की ओर से इस पत्र पर तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की गई।

AAIB ने क्या कहा था

बता दें कि 12 जुलाई को अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट जारी होने के बाद दुर्घटना के कारणों को लेकर लग रही अटकलों के बीच AAIB ने कहा था कि अभी कोई भी निश्चित निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी क्योंकि जांच अभी जारी है और अंतिम रिपोर्ट में मूल कारणों का पता चलेगा। 

‘हादसे का मूल कारण क्या था’

अपने पत्र में पुष्कराज सभरवाल ने कहा कि इसके विपरीत, प्रारंभिक रिपोर्ट में यह नहीं बताया गया है कि 'क्या' हुआ था या दुर्घटना के मूल तथ्य क्या हैं। इसके बजाय एक ओर इसमें आरोप-प्रत्यारोप का सहारा लिया गया है और दूसरी ओर निर्माताओं को भरपूर क्लीन चिट दी गई है। 

अटकलों का किया खंडन

वहीं पुष्करराज ने बेटे के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर लगाई जा रही अटकलों का भी खंडन किया। उन्होंने रिपोर्टों का हवाला देते हुए कहा कि ऐसा कहा जा रहा था कि सुमित तलाकशुदा है और इसी वजह से वह चिंता और अवसाद से ग्रस्त है। 

260 लोगों की हुई थी मौत

बता दें कि अहमदाबाद विमान दुर्घटना में 241 यात्रियों सहित 260 लोग मारे गए थे। एयर इंडिया का बोइंग 787-8 विमान 12 जून को अहमदाबाद से उड़ान भरने के तुरंत बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया था।

