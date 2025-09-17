Air India Plane Crash: AAIB की रिपोर्ट से दुखी पायलट के पिता, सरकार से की जांच की मांग

Air India Plane Crash: अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान हादसे की जांच रिपोर्ट से पायलट सुमित सभरवाल के पिता नाराज है। उन्होंने केंद्र सरकार से इसकी औपचारिक जांच की मांग की है। इसको लेकर उन्होंने नागरिक उड्डयन सचिव और AAIB महानिदेशक को पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने कहा कि हादसे के बारे में चुनिंदा जानकारी लीक होने से यह अटकलें लगाई जा रही हैं कि सुमित भारी मनोवैज्ञानिक दबाव में था और आत्महत्या के बारे में सोच रहे था।