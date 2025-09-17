‘कुछ किसानों को जेल में डालने से जाएगा सही संदेश’, Supreme Court ने Farmers के लिए ऐसा क्यों कहा

सुप्रीम कोर्ट में दलील देते हुए वरिष्ठ वकील राहुल मेहरा ने कहा- पहले भी कई किसानों को गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन इसमें ज्यादातर छोटे किसान थे। अगर उन्हें जेल भेज दिया तो उनके परिवारों का क्या होगा? इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि कोर्ट नियमित गिरफ्तारी की बात नहीं कर रही, बल्कि सिर्फ इतना चाहती है कि एक सख्त संदेश जाए, जिससे पराली जलाने की घटनाएं कम हों और ऐसा करने वाले लोगों के मन में जेल जाने का डर हो।