‘BJP और JDU के बीच दरार पैदा करने वाले नेता मंच पर मौजूद है’, CM नीतीश ने किस नेता की ओर किया इशारा

Bihar Election 2025: बिहार की राजनीति में लगातार पाला बदलने में माहिर नीतीश कुमार ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर वफादारी का आश्वासन दिया है। उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी और जदयू का गठबंधन कायम रहेगा। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि हम 20 साल से NDA के साथ है। बीच में हमारी पार्टी ने गड़बड़ी कर दी थी। इस दौरान उन्होंने यह भी बता दिया कि वे किसके कहने पर राजद के साथ गठबंधन में चले गए थे। यह पहली बार नहीं है जब नीतीश कुमार ने इस तरह का भाषण दिया हो, पिछले साल भी नीतीश ने ये ही बात कही थी।