‘BJP और JDU के बीच दरार पैदा करने वाले नेता मंच पर मौजूद है’, CM नीतीश ने किस नेता की ओर किया इशारा

Bihar Politics: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि अब वे एनडीए छोड़कर कई नहीं जाएंगे। बीच में इधर-उधर हो गए थे। पार्टी के कुछ नेता के कहने पर वो हो गया था।

पटना

Ashib Khan

Sep 15, 2025

नीतीश कुमार ने PM Modi को वफादारी का आश्वासन दिया (Photo-IANS)

Bihar Election 2025: बिहार की राजनीति में लगातार पाला बदलने में माहिर नीतीश कुमार ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर वफादारी का आश्वासन दिया है। उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी और जदयू का गठबंधन कायम रहेगा। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि हम 20 साल से NDA के साथ है। बीच में हमारी पार्टी ने गड़बड़ी कर दी थी। इस दौरान उन्होंने यह भी बता दिया कि वे किसके कहने पर राजद के साथ गठबंधन में चले गए थे। यह पहली बार नहीं है जब नीतीश कुमार ने इस तरह का भाषण दिया हो, पिछले साल भी नीतीश ने ये ही बात कही थी।

क्या बोले सीएम नीतीश

जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि अब वे एनडीए छोड़कर कई नहीं जाएंगे। बीच में इधर-उधर हो गए थे। पार्टी के कुछ नेता के कहने पर वो हो गया था। उनमें से एक नेता हमारे साथ बैठे हैं। बता दें कि सीएम नीतीश कुमार ने जब ये बात कही उस समय पर मंच पर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह मौजूद थे। नीतीश का इशारा ललन सिंह की ओर ही था। 

‘हम कोई गठबंधन नहीं करेंगे’

CM नीतीश कुमार ने कहा- अब किसी के साथ किसी तरह का गठबंधन नहीं होगा। आप जानते हैं कि शुरुआत से ही जब सरकार बनी थी, तब एनडीए में बीजेपी और जदयू थे और उसी से सारा काम हुआ। बीच में कुछ उतार-चढ़ाव आए, उसे छोड़ दीजिए, अब कोई सवाल ही नहीं उठता, हम कोई गठबंधन नहीं करेंगे।

नीतीश ने ललन सिंह की ओर किया इशारा

इस दौरान सीएम नीतीश कुमार ने भाषण के दौरान किसी भी नेता का नाम नहीं लिया, लेकिन सबकी निगाहे मंच पर मौजूद ललन सिंह पर टिकी हुई थीं। दरअसल, ललन सिंह जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और नीतीश कुमार के अचानक महागठबंधन में शामिल होने से ठीक एक महीने पहले उन्होंने पद छोड़ दिया था। 

लगाई गई ये अटकलें

हालांकि उस समय अटकलें लगाई जा रही थीं कि ललन सिंह को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया क्योंकि ऐसी धारणा थी कि वह नीतीश के पुराने प्रतिद्वंद्वी लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व वाली राजद के बहुत करीब आ गए थे ।

बिहार चुनाव 2025

15 Sept 2025 07:52 pm

Hindi News / National News / ‘BJP और JDU के बीच दरार पैदा करने वाले नेता मंच पर मौजूद है’, CM नीतीश ने किस नेता की ओर किया इशारा

