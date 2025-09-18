Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

AIMIM के साथ गठबंधन करना क्यों नहीं चाहते तेजस्वी यादव? जानें वजह

Bihar Chunav: बिहार चुनाव में महागठबंधन में AIMIM शामिल होना चाहती है। इसको लेकर पार्टी की तरफ से लालू प्रसाद यादव के आवास के बाहर ढोल नगाड़े भी बजाए गए, लेकिन राजद AIMIM को गठबंधन में शामिल नहीं करना चाहती।

पटना

Ashib Khan

Sep 18, 2025

AIMIM को शामिल करना नहीं चाहते तेजस्वी (Photo-IANS)

Bihar Assembly Election: बिहार में साल के अंत तक होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। एनडीए और महागठबंधन के दलों के बीच सीट शेयरिंग पर बात नहीं बन पाई है। वहीं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM विधानसभा चुनाव में महागठबंधन में शामिल होना चाहती है लेकिन अब तक इस पर कोई विचार नहीं किया गया है। गुरुवार को AIMIM के बिहार अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ढोल नगाड़ों के साथ लालू प्रसाद यादव के आवास पर पहुंचे और महागठबंधन में शामिल करने की अपील की।

AIMIM को क्यों नहीं किया जा रहा शामिल

बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में पांच सीटे जीतने वाली AIMM इस बार महागठबंधन में शामिल होना चाहती है, लेकिन AIMIM को शामिल नहीं किया जा रहा। इस पर राजद नेताओं का कहना है कि प्रदेश में राजद का भी एक बड़ा मुस्लिम वोट बैंक है। इसलिए एआईएमआईएम से गठबंधन का कोई मतलब नहीं निकलता है। 

ये भी पढ़ें

बिहार चुनाव से पहले नीतीश ने बेरोजगार युवाओं को दिया तोहफा, 2 साल तक हर महीने मिलेंगे इतने रुपये
राष्ट्रीय
image

सीमांचल में मुस्लिम वोट बैंक

बता दें कि बिहार में मुस्लिम वोटर्स किसी खास सीट पर अल्पसंख्यक समुदाय की आबादी के आधार पर अलग-अलग वोट करते हैं। सीमांचल के चार जिलों की 24 सीटों पर मुस्लिम बहुल हैं। पूर्णिया में मुस्लिम आबादी 38 प्रतिशत, कटिहार में 44 प्रतिशत, अररिया में 43 प्रतिशत और किशनगंज में करीब 68 प्रतिशत है। यही कारण है कि यहां के वोटर्स ने पिछले विधानसभा चुनाव में राजद के विकल्प के रूप में AIMIM को देखा और बड़ी संख्या में वोट दिया।  

2020 में जीती थी पांच सीटें 

बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने पांच सीटों पर शानदार जीत दर्ज  की थी। हालांकि बाद में इनमें से चार विधायक राजद में शामिल हो गए थे। महागठबंधन के साथ गठबंधन को लेकर औवैसी ने कहा था कि उन्होंने इस मामले में राजद से तीन बार संपर्क किया था, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया था। 

RJD को क्या है डर

महागठबंधन में एआईएमआईएम को शामिल करने पर राजद को डर भी है। राजद नेताओं का कहना है कि अगर ओवैसी की पार्टी को सीमांचल में जगह दी गई तो आने वाले समय में वह अन्य मुस्लिम बहुल इलाकों में भी सीटों की मांग करेगी। 

क्या RJD को होगा नुकसान

अब सवाल उठता है कि यदि महागठबंधन में एआईएमआईएम पार्टी को शामिल नहीं किया जाता है तो क्या राजद को नुकसान होगा। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के नतीजों को देखे तो महागठबंधन को नुकसान हो सकता है। सीमांचल की 24 सीटों में से NDA ने 12 सीटों पर कब्जा जमाया था। इसके अलावा महागठबंधन ने 7 सीटें जीतीं और AIMIM ने 5 सीटों पर जीत हासिल की थी। इसलिए एक बार फिर वोटों का बंटवारा महागठबंधन के लिए नुकसान दे सकता है। 

‘BJP उठा सकती है फायदा’

इसके अलावा राजद नेता तेजस्वी यादव को डर है कि यदि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को महागठबंधन में शामिल किया जाता है तो बीजेपी इसका फायदा उठा सकती है। बीजेपी इस चुनाव को हिंदू बनाम मुस्लिम के रूप में पेश कर सकती है, क्योंकि ओवैसी ज्यादातर बात मुस्लिमों की करते है। इसलिए बीजेपी धार्मिक आधार पर वोटों का ध्रुवीकरण कर अपने पक्ष में माहौल बना सकती है। यही वजह है कि राजद AIMIM को महागठबंधन में शामिल करने से बच रही है। 

ये भी पढ़ें

‘अगर वह आ जाए तो उसे थप्पड़ मारो’, BJP सांसद कंगना रनौत के लिए कांग्रेस के नेता ने ऐसा क्यों कहा
राष्ट्रीय
image

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Published on:

18 Sept 2025 05:51 pm

Hindi News / National News / AIMIM के साथ गठबंधन करना क्यों नहीं चाहते तेजस्वी यादव? जानें वजह

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.