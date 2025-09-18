AIMIM के साथ गठबंधन करना क्यों नहीं चाहते तेजस्वी यादव? जानें वजह

Bihar Assembly Election: बिहार में साल के अंत तक होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। एनडीए और महागठबंधन के दलों के बीच सीट शेयरिंग पर बात नहीं बन पाई है। वहीं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM विधानसभा चुनाव में महागठबंधन में शामिल होना चाहती है लेकिन अब तक इस पर कोई विचार नहीं किया गया है। गुरुवार को AIMIM के बिहार अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ढोल नगाड़ों के साथ लालू प्रसाद यादव के आवास पर पहुंचे और महागठबंधन में शामिल करने की अपील की।