‘अगर वह आ जाए तो उसे थप्पड़ मारो’, BJP सांसद कंगना रनौत के लिए कांग्रेस के नेता ने ऐसा क्यों कहा

कांग्रेस नेता केएस अलागिरी ने किसानों की शिकायतों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा- कुछ महीने पहले एयरपोर्ट पर पुलिस अधिकारी ने कंगना रनौत को थप्पड़ मार दिया। पुलिस अधिकारी ने कारण बताया था कि वो जहां भी जाती हैं, सबको गालियां देती हैं। मैंने खेतिहर मज़दूरों से कहा कि अगर वो हमारे इलाके में आती हैं, तो वही करें जो एयरपोर्ट पर मौजूद पुलिस अधिकारी ने किया। आपको भी एयरपोर्ट पर मौजूद पुलिस अधिकारी जैसा ही करना चाहिए। तभी वो अपनी गलती सुधारेंगी।