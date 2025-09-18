बिहार चुनाव से पहले नीतीश ने बेरोजगार युवाओं को दिया तोहफा, 2 साल तक हर महीने मिलेंगे इतने रुपये

सीएम नीतीश कुमार ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा- इस स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत जो कि पहले इंटरमीडिएट पास युवाओं को दी जाती थी, अब इसमें कला, विज्ञान और वाणिज्य में बेरोजगार स्नातकों को भी शामिल कर दिया गया है। 20-25 वर्ष की आयु के स्नातक जो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं और रोज़गार की तलाश में हैं, स्व-रोज़गार नहीं करते हैं या किसी सरकारी, निजी या गैर-सरकारी क्षेत्र में कार्यरत नहीं हैं, उन्हें भी अधिकतम दो वर्षों के लिए 1 हजार रुपये प्रति माह मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता मिलेगा।