बिहार चुनाव से पहले नीतीश ने बेरोजगार युवाओं को दिया तोहफा, 2 साल तक हर महीने मिलेंगे इतने रुपये

Bihar Election 2025: बिहार में साल के अंत तक होने वाले विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Election 2025) से पहले सीएम नीतीश कुमार (Nitish Kumar) ने बेरोजगार युवाओं को तोहफा दया है। सीएम नीतीश कुमार ने बेरोजगार स्नातक युवाओं के लिए राज्य सरकार के 'सात निश्चय' कार्यक्रम के तहत पहले से ही लागू मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना का विस्तार करने की योजना की घोषणा की।
सीएम नीतीश कुमार ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा- इस स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत जो कि पहले इंटरमीडिएट पास युवाओं को दी जाती थी, अब इसमें कला, विज्ञान और वाणिज्य में बेरोजगार स्नातकों को भी शामिल कर दिया गया है। 20-25 वर्ष की आयु के स्नातक जो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं और रोज़गार की तलाश में हैं, स्व-रोज़गार नहीं करते हैं या किसी सरकारी, निजी या गैर-सरकारी क्षेत्र में कार्यरत नहीं हैं, उन्हें भी अधिकतम दो वर्षों के लिए 1 हजार रुपये प्रति माह मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता मिलेगा।
सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि इस भत्ते का पात्र युवा आवश्यक प्रशिक्षण प्राप्त करने और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए उपयोग कर सकते हैं। उन्होंने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि इस योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता से युवाओं को आत्मनिर्भर, कुशल और रोजगार के लिए तैयार होने में मदद मिलेगी, जिससे राज्य और देश दोनों के विकास में सकारात्मक योगदान मिलेगा।
बता दें कि इससे पहले सीएम नीतीश कुमार ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत उच्च शिक्षा के लिए सभी आवेदकों को दिए जाने वाले लोन पर ब्याज माफी की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि पहले 2 लाख रुपये तक के ऋण को 60 मासिक किस्तों (पांच वर्ष) में चुकाने का प्रावधान था, जिसे अब बढ़ाकर 84 किस्तों (सात वर्ष) कर दिया गया है, जबकि 2 लाख रुपये से अधिक के ऋण को अब 84 किस्तों (सात वर्ष) के बजाय 120 किस्तों (10 वर्ष) में चुकाया जा सकेगा।
बिहार में इस साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने है। विधानसभा चुनाव से पहले सीएम नीतीश कुमार प्रदेश के युवाओं को अपनी तरफ करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। नीतीश सरकार लगातार ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी और रोज़गार देने का वादा करके उन्हें अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है। बता दें कि प्रदेश सरकार ने अगले पाँच सालों में एक करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी और रोज़गार देने का लक्ष्य रखा है।