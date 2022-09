ACB की छापेमारी के बाद AAP MLA अमानतुल्लाह खान गिरफ्तार, करीबी के घर से हथियार और लाखों कैश मिले

ACB Raid on AAP MLA Amanatullah Khan: दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान के ठिकानों पर एंटी करप्शन ब्यूरो ने आज छापेमारी की है। इस छापेमारी में आप विधायक के एक करीबी के घर के लाखों कैश के साथ-साथ अवैध हथियार मिला है। जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है।

ACB Raid on AAP MLA Amanatullah Khan over Allegations of illegal appointments in Waqf Board