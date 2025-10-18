Accident: महाराष्ट्र में श्रद्धालुओं से भरा वाहन पलटा, 7 लोगों की मौत और कई घायल

महाराष्ट्र के नंदुरबार ज़िले में चांदसैली घाट के पास शनिवार को एक वाहन पलटने से 7 लोगों की मौत हो गई जबकि कई लोग घायल हो गए। दरअसल, श्रद्धालु अष्टाम्बा यात्रा से लौट रहे थे, इसी दौरान तीखे मोड़ पर वाहन पलट गया। पुलिस ने बताया कि हादसा इतना भयंकर था कि मौके पर ही सात लोगों की मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई।