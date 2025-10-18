Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

Accident: महाराष्ट्र में श्रद्धालुओं से भरा वाहन पलटा, 7 लोगों की मौत और कई घायल

पुलिस ने बताया कि हादसे में घायल लोगों को इलाज के लिए तलोदा उप जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया।

less than 1 minute read

मुंबई

image

Ashib Khan

Oct 18, 2025

महाराष्ट्र में 7 श्रद्धालुओं की हुई मौत (File Photo)

महाराष्ट्र के नंदुरबार ज़िले में चांदसैली घाट के पास शनिवार को एक वाहन पलटने से 7 लोगों की मौत हो गई जबकि कई लोग घायल हो गए। दरअसल, श्रद्धालु अष्टाम्बा यात्रा से लौट रहे थे, इसी दौरान तीखे मोड़ पर वाहन पलट गया। पुलिस ने बताया कि हादसा इतना भयंकर था कि मौके पर ही सात लोगों की मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई।

कई घायलों की हालत गंभीर

पुलिस ने बताया कि हादसे में घायल लोगों को इलाज के लिए तलोदा उप जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने कहा- कई घायलों की हालत गंभीर है और मृतकों की संख्या भी बढ़ सकती है। 

वाहन में थे 40 यात्री

घटना की सूचना मिलने पर स्थानीय लोग और पुलिस मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, दुर्घटना के समय वाहन में कम से कम 40 यात्री सवार थे। प्रारंभिक जाँच से पता चला है कि वाहन तेज़ गति से चल रहा था और एक तीखे मोड़ पर नियंत्रण खो बैठा।

शवों की पहचान की प्रक्रिया शुरू

फिलहाल पुलिस ने शवों की पहचान की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिन्हें पोस्टमॉर्टम के बाद उनके परिजनों को सौंप दिया जाएगा। पुलिस ने घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। 

10 से 15 दिनों तक चलता है मेला

बता दें कि अष्टाम्बा नंदुरबार क्षेत्र का एक धार्मिक स्थल है और अकरानी तहसील में स्थित है। अष्टाम्बा मेला दक्षिण गुजरात और उत्तर पश्चिम महाराष्ट्र के आदिवासियों के सबसे प्रमुख मेलों में से एक माना जाता है। दिवाली के त्योहार के दौरान, यह मेला 10 से 15 दिनों तक चलता है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

18 Oct 2025 06:23 pm

Hindi News / National News / Accident: महाराष्ट्र में श्रद्धालुओं से भरा वाहन पलटा, 7 लोगों की मौत और कई घायल

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Diwali 2025: भारत में इन जगहों पर नहीं मनाई जाती दिवाली, क्या है इसके पीछे की वजह

राष्ट्रीय

बिहार चुनाव: कौन हैं सीमा सिंह? जिसकी वजह से अब 242 सीटों पर चुनाव लड़ेगी एनडीए, जानें वजह

seema singh
राष्ट्रीय

Viral Video:38 साल घंटी बजाने वाले चपरासी के आखिरी दिन स्कूल रो पड़ा !

School Peon Retirement Video
राष्ट्रीय

संसद से 200 मीटर दूर ब्रह्मपुत्र अपार्टमेंट में लगी भीषण आग, बिल्डिंग में कई सांसदों के घर

fire broke out at Brahmaputra Apartments
राष्ट्रीय

बिहार चुनाव 2025: जन सुराज ने स्टार प्रचारकों की सूची की जारी, प्रशांत किशोर समेत 20 नेताओं को किया शामिल

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.