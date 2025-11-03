केरल एक्सप्रेस से युवती को दिया धक्का, लहुलुहान हालत में मिली, नशे में धुत आरोपी गिरफ्तार

ट्रेन। पत्रिका फाइल फोटो
Kerala Express: केरल में एक चलती से ट्रेन (Train) से अधेड़ उम्र के एक व्यक्ति ने 19 वर्षीय युवती को धक्का देकर बाहर गिरा दिया। हादसे में युवती में गंभीर रूप से घायल हो गई। आरोपी ने युवती की सहेली को भी ट्रेन से बाहर धकेलने की कोशिश की, लेकिन सहयात्रियों ने उसे किसी तरह बचा लिया। इस दौरान ट्रेन में अफरातफरी का माहौल कायम हो गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान तिरुवनंतपुरम के वेल्लाराडा निवासी सुरेश कुमार (48) के रूप में हुई है।
रेलवे पुलिस ने कहा कि अलुवा से तिरुवनंतपुरम जा रही केरल एक्सप्रेस ट्रेन वर्कला और कडक्कवूर स्टेशन के बीच अयंती पुल के पास पहुंची थी। तभी आरोपी सुरेश ने शौचालय से बाहर निकल रही युवती को धक्का दे दिया। इससे युवती का संतुलन बिगड़ा और ट्रेन से गिर गई। घायल युवती को सिर, गले और कई जगह चोटें आई हैं। उसकी हालत गंभीर है। पुलिस ने आगे कहा कि आरोपी ने उस दौरान युवती की सहेली पर भी हमला कर गिराने की कोशिश की थी, लेकिन उसने ट्रेन का दरवाजा मजबूती से पकड़ लिया। अन्य यात्रियों ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और अर्चना को ऊपर खींचकर बचा लिया। यात्रियों ने तत्काल रेलवे पुलिस को सूचना दी।
मामला सामने आने के बाद थंपनूर रेलवे पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए ट्रेन में सवार सुरेश कुमार को हिरासत में ले लिया है। पुलिस के अनुसार, सुरेश कुमार शराब के नशे में था और उसका व्यवहार असामान्य था। पूछताछ में उसने अपराध कबूल कर लिया। उसे सोमवार को अदालत में पेश किया जाएगा, जहां हत्या के प्रयास और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाएगा।
