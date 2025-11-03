केरल एक्सप्रेस से युवती को दिया धक्का, लहुलुहान हालत में मिली, नशे में धुत आरोपी गिरफ्तार

रेलवे पुलिस ने कहा कि अलुवा से तिरुवनंतपुरम जा रही केरल एक्सप्रेस ट्रेन वर्कला और कडक्कवूर स्टेशन के बीच अयंती पुल के पास पहुंची थी। तभी आरोपी सुरेश ने शौचालय से बाहर निकल रही युवती को धक्का दे दिया। इससे युवती का संतुलन बिगड़ा और ट्रेन से गिर गई। घायल युवती को सिर, गले और कई जगह चोटें आई हैं। उसकी हालत गंभीर है। पुलिस ने आगे कहा कि आरोपी ने उस दौरान युवती की सहेली पर भी हमला कर गिराने की कोशिश की थी, लेकिन उसने ट्रेन का दरवाजा मजबूती से पकड़ लिया। अन्य यात्रियों ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और अर्चना को ऊपर खींचकर बचा लिया। यात्रियों ने तत्काल रेलवे पुलिस को सूचना दी।