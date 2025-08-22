एल्विश यादव के घर पर हमला करने वाले आरोपी की पुलिस संग मुठभेड़, वीडियो में लंगड़ाता दिखा

दरअसल, एल्विश यादव के ग्रुरुग्राम सेक्टर 57 स्थित घर के बाहर रविवार 17 अगस्त को हमलावरों ने अंधाधुंध फायरिंग की थी। घटना की जिम्मेदारी भाऊ गैंग ने ली थी। इस मामले में पुलिस ने कहा था कि एल्विश के घर पर फायरिंग की यह घटना 17 अगस्त की सुबह करीब साढ़े 5 से 6 बजे के बीच हुई और उस वक्त एल्विश यादव घर पर नहीं थे। हालांकि उनके परिवार के कुछ सदस्य घर में थे, लेकिन हमले में कोई हताहत नहीं हुआ। यह घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई थी, जिसमें दो बाइक सवार नकाबपोश बदमाश घर के बाहर आते और दूर से गोलियां चलाते दिखाई दे रहे हैं। फायरिंग के बाद दोनों भाग गए थे।