एल्विश यादव के घर पर हमला करने वाले आरोपी की पुलिस संग मुठभेड़, वीडियो में लंगड़ाता दिखा

फरीदाबाद पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गुरुग्राम स्थित एल्विश यादव (Elvish Yadav) के घर पर फायरिंग करने वाले बदमाश को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में गोली लगी। उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोपी का नाम इशांत ऊर्फ ईशू गांधी बताया जा रहा है। आरोपी जवाहर कॉलोनी फरीदाबाद का रहने वाला है। पुलिस ने कहा कि आरोपी बदमाश इशू ने मुठभेड़ के दौरान ऑटोमेटिक पिस्टल से आधा दर्जन से ऊपर फायर किए।
दरअसल, एल्विश यादव के ग्रुरुग्राम सेक्टर 57 स्थित घर के बाहर रविवार 17 अगस्त को हमलावरों ने अंधाधुंध फायरिंग की थी। घटना की जिम्मेदारी भाऊ गैंग ने ली थी। इस मामले में पुलिस ने कहा था कि एल्विश के घर पर फायरिंग की यह घटना 17 अगस्त की सुबह करीब साढ़े 5 से 6 बजे के बीच हुई और उस वक्त एल्विश यादव घर पर नहीं थे। हालांकि उनके परिवार के कुछ सदस्य घर में थे, लेकिन हमले में कोई हताहत नहीं हुआ। यह घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई थी, जिसमें दो बाइक सवार नकाबपोश बदमाश घर के बाहर आते और दूर से गोलियां चलाते दिखाई दे रहे हैं। फायरिंग के बाद दोनों भाग गए थे।
गुरुग्राम में घर पर फायरिंग के बीच यूट्यूबर एल्विश यादव अपनी मां का जन्मदिन साथ में नहीं मना सके। इस बार घर पहुंचने के बजाय फोन पर ही बधाई दी। यह पहला मौका रहा जब एल्विश अपनी मां के जन्मदिन पर उनके साथ नहीं थे। रात 12 बजे उन्होंने घर पर फोन कर मां का केक कटवाया और फिर इंस्टाग्राम पर केक काटने की तस्वीर शेयर कर बधाई दी। इस मामले पर एल्विश के पिता ने कहा कि एल्विश के घर नहीं आने का फायरिंग से कोई संबंध नहीं है। वह काम की व्यस्तता के कारण घर नहीं आ पाए। भगवान हम सभी का रखवाला है। मैंने अपने बेटे को सतर्क रहने को कहा है।