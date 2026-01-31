मां-बाप और बहन का खून किया, फिर कमरे में लाश दफनाकर पहुंचा थाने और बोला- दीदी का बॉयफ्रेंड था वो मुझे…

क्राइम (प्रतीकात्मक तस्वीर)
कर्नाटक के विजयनगर के कोट्टुरू में ट्रिपल मर्डर की वारदात सामने आई है। एक युवक ने अपने मां-बाप और बहन की हत्या कर दी। उसके बाद तीनों के शवों को घर के भीतर ही दफना दिया। इसके बाद बेंगलुरु पहुंचकर अक्षय ने तिलकनगर पुलिस स्टेशन में अपने परिजनों की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने की कोशिश की। पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की, तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया।
पुलिस की प्रारंभिक जांच के दौरान ट्रिपल मर्डर के पीछे प्रेम प्रसंग का ऐंगल सामने आ रहा है। पुलिस ने कहा कि आरोपी अक्षय की बहन अमृता किसी से प्रेम करती थी। माता-पिता भी उसके इस फैसले में साथ थे, लेकिन अक्षय को यह बात पसंद नहीं थी। इसके कारण घर में उसका बहन और मां-बाप से अक्सर झगड़ा होता था। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने कहा कि अक्षय ने बताया कि मुझे बहन का प्रेमी पसंद नहीं था। मगर मम्मी-पापा को दीदी के रिश्ते से कोई परेशानी नहीं थी। यही बात मुझे पसंद नहीं थी। पुलिस ने आशंका जाहिर की कि इसी विवाद के चलते आरोपी अक्षय ने तीनों का कत्ल कर दिया।
घटना के बाद परिवार का पालतू कुत्ता भी गमगीन है। वह अपने मालिकों को खोने के बाद से लगातार रो रहा है। विजयनगर एसपी जाह्नवी और डीएसपी मल्लेश ने घटनास्थल का दौरा कर शवों को बाहर निकलवाया और मामले की गहन जांच शुरू कर दी है।
