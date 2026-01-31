मां-बाप और बहन का खून किया, फिर कमरे में लाश दफनाकर पहुंचा थाने और बोला- दीदी का बॉयफ्रेंड था वो मुझे…

पुलिस की प्रारंभिक जांच के दौरान ट्रिपल मर्डर के पीछे प्रेम प्रसंग का ऐंगल सामने आ रहा है। पुलिस ने कहा कि आरोपी अक्षय की बहन अमृता किसी से प्रेम करती थी। माता-पिता भी उसके इस फैसले में साथ थे, लेकिन अक्षय को यह बात पसंद नहीं थी। इसके कारण घर में उसका बहन और मां-बाप से अक्सर झगड़ा होता था। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने कहा कि अक्षय ने बताया कि मुझे बहन का प्रेमी पसंद नहीं था। मगर मम्मी-पापा को दीदी के रिश्ते से कोई परेशानी नहीं थी। यही बात मुझे पसंद नहीं थी। पुलिस ने आशंका जाहिर की कि इसी विवाद के चलते आरोपी अक्षय ने तीनों का कत्ल कर दिया।