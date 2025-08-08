Huma Qureshi: दिल्ली के निजामुद्दीन में पार्किंग विवाद में एक्ट्रेस हुमा कुरैशी के चचेरे भाई की हत्या कर दी गई। जानकारी के अनुसार, पार्किंग को लेकर हुए विवाद में युवक की हत्या की गई। पुलिस ने इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कहा कि एक स्कूटी पार्किंग को लेकर एक्ट्रेस के भाई और आरोपियों के बीच विवाद हुआ था। जिसके कारण आरोपियों ने युवक की हत्या कर दी। पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी हुई है।
जानकारी के अनुसार, निजामुद्दीन के जंगपुरा भोगल बाजार लेन में देर रात आसिफ कुरैशी (हुमा के चचेरे भाई) का आरोपियों संग विवाद हुआ था। इस दौरान आरोपियों संग आसिफ की हाथापाई भी हुई। मारपीट के दौरान कुरैशी को गंभीर चोटें आईं। घायल आसिफ को अस्पताल ले जाया गया। जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
घटना को लेकर मृतक आसिफ की पत्नी का बयान भी सामने आया है। आसिफ की पत्नी ने कहा कि मामूली बात पर आरोपियों ने बेरहमी से वारदात को अंजाम दिया। मृतक की पत्नी ने बताया कि पहले भी पार्किंग विवाद को लेकर मेरे पति से उनका झगड़ा हुआ था। देर रात आसिफ जब घर लौटे तो सामने पड़ोसी की स्कूटी लगी हुई थी। उसे हटाने के लिए उन्होंने पड़ोसी को कहा, लेकिन स्कूटी हटाने के बजाए उन्होंने गाली-गलौच शुरू कर दी। इसके बाद धारदार नुकीले हथियार से उनकी हत्या कर दी।