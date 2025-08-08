एक्ट्रेस हुमा कुरैशी के चचेरे भाई की हत्या

घटना को लेकर मृतक आसिफ की पत्नी का बयान भी सामने आया है। आसिफ की पत्नी ने कहा कि मामूली बात पर आरोपियों ने बेरहमी से वारदात को अंजाम दिया। मृतक की पत्नी ने बताया कि पहले भी पार्किंग विवाद को लेकर मेरे पति से उनका झगड़ा हुआ था। देर रात आसिफ जब घर लौटे तो सामने पड़ोसी की स्कूटी लगी हुई थी। उसे हटाने के लिए उन्होंने पड़ोसी को कहा, लेकिन स्कूटी हटाने के बजाए उन्होंने गाली-गलौच शुरू कर दी। इसके बाद धारदार नुकीले हथियार से उनकी हत्या कर दी।