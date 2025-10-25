जयपुर की शान थे पीयूष, अपनेपन से करते थे गुलाबीनगर की बातें, ‘अबकी बार मोदी सरकार’ का दिया था स्लोगन

पीयूष पांडे विश्वस्तरीय विज्ञापन एजेंसी ओगिलवी बेन्सन एंड मैथर, जिसका बाद में नाम बदल कर ओगिलवी इंडिया हो गया, में अपने कॅरियर की शुरुआत करके उसके एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बन गए। हालांकि वे मुख्यतः अपने एजेंसी के क्रिएटिव पक्ष से ही अधिक जुड़े थे लेकिन इस उद्योग की गहरी समझ होने के कारण एजेंसी के व्यावसायिक उत्तरदायित्व भी संभालने लगे। उनके विज्ञापन सीधे मन को छू लेते थे। इस क्षेत्र में उनके प्रादुर्भाव से पहले भारतीय विज्ञापन जगत पर पाश्चात्य जगत का भारी प्रभाव था, पीयूष ने उसके भारतीयकरण में अहम भूमिका निभाई। लोगों की जुबान पर चढ़े अनेक लोकप्रिय विज्ञापनों की टैगलाइन की रचना का श्रेय उन्हें ही जाता है।