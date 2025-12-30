बंगाली मजदूरों पर हमले से मचा बवाल! PM मोदी से मिले अधीर रंजन चौधरी

अधीर रंजन चौधरी (X)
Adhir Ranjan Chowdhury meetsPM Modi: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पश्चिम बंगाल के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी (Adhir Ranjan Chowdhury)ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने भाजपा शासित राज्यों में बंगाली भाषा बोलने वाले प्रवासी मजदूरों पर हो रहे हमलों और उत्पीड़न का मुद्दा उठाया। चौधरी ने पीएम को एक पत्र भी सौंपा, जिसमें ऐसे हमलों को रोकने के लिए केंद्र सरकार के हस्तक्षेप की मांग की गई।
चौधरी ने पत्र में लिखा कि इन मजदूरों का "एकमात्र अपराध" यह है कि वे बंगाली भाषा बोलते हैं, जिसे कई जगहों पर प्रशासन बांग्लादेशी घुसपैठियों से जोड़कर गलत समझता है। इससे पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती इलाकों में सांप्रदायिक तनाव बढ़ रहा है, जहां मुस्लिम आबादी बहुसंख्यक है और बांग्लादेश की सीमा सटी हुई है। उन्होंने पीएम से सभी राज्य सरकारों को "संवेदनशील बनाने" की अपील की ताकि अंतर-राज्यीय प्रवासी मजदूरों के खिलाफ भेदभाव, हिंसा और उत्पीड़न रोका जा सके।
उदाहरण के तौर पर चौधरी ने ओडिशा के संबलपुर में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के जंगीपुर क्षेत्र के 19-20 वर्षीय मजदूर जुएल राना (ज्वेल राना) की हत्या का जिक्र किया। बीड़ी को लेकर हुए विवाद के बाद स्थानीय लोगों ने उन्हें बांग्लादेशी समझकर हमला किया, जिसमें उनकी मौत हो गई। इसी तरह मुंबई में दो बंगाली मजदूरों को अवैध घुसपैठिए के शक में गिरफ्तार किया गया था।
पश्चिम बंगाल प्रवासी कल्याण बोर्ड के अनुसार, पिछले 10 महीनों में भाजपा शासित राज्यों से मुख्य रूप से उत्पीड़न की 1,143 शिकायतें दर्ज की गई हैं। बोर्ड ने इन मामलों में मजदूरों को सहायता प्रदान की है। मुलाकात के बाद चौधरी ने कहा कि यह एक सामान्य बैठक थी, लेकिन उन्होंने मुद्दे को स्पष्ट रूप से रखा। पीएम ने ध्यान देने का आश्वासन दिया।
