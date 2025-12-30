बंगाली मजदूरों पर हमले से मचा बवाल! PM मोदी से मिले अधीर रंजन चौधरी

चौधरी ने पत्र में लिखा कि इन मजदूरों का "एकमात्र अपराध" यह है कि वे बंगाली भाषा बोलते हैं, जिसे कई जगहों पर प्रशासन बांग्लादेशी घुसपैठियों से जोड़कर गलत समझता है। इससे पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती इलाकों में सांप्रदायिक तनाव बढ़ रहा है, जहां मुस्लिम आबादी बहुसंख्यक है और बांग्लादेश की सीमा सटी हुई है। उन्होंने पीएम से सभी राज्य सरकारों को "संवेदनशील बनाने" की अपील की ताकि अंतर-राज्यीय प्रवासी मजदूरों के खिलाफ भेदभाव, हिंसा और उत्पीड़न रोका जा सके।