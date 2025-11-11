Patrika LogoSwitch to English

Delhi Blast: प्रशासन ने जारी की मृतकों और घायलों की सूची, हिमाचल, यूपी, उत्तारखंड के कई लोग

Delhi Blast: प्रशासन ने दिल्ली ब्लास्ट में मारे गए लोगों की सूची जारी की है। इधर, देर रात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने घटना का मुयाना किया है। पढ़ें पूरी खबर...

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Pushpankar Piyush

Nov 11, 2025

Blast in Delhi

दिल्ली के लाल किले के पास बड़ा धमाका (Photo-ANI)

Delhi Blast:दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए धमाके में 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 लोग घायल हो गए। हादसे के बाद केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह घटनास्थल पर पहुंचे। घटनास्थल का मुयाना करने के बाद वह LNJP अस्पताल गए। जहां उन्होंने घायलों से मुलाकात की।

गृहमंत्री शाह ने किया घटनास्थल का मुयाना

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि दिल्ली के लाल किले के पास शाम करीब 7 बजे हुए विस्फोट के संबंध में सभी संभावनाओं की जांच की जा रही है। एक हुंडई i20 कार में विस्फोट हुआ। विस्फोट के 10 मिनट के भीतर ही दिल्ली अपराध शाखा और विशेष शाखा की टीमें मौके पर पहुंच गईं। गृह मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए), राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) और फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) की टीमें भी पहुंच गई हैं। जांच शुरू हो गई है। एक बार जब हमें कोई ठोस निष्कर्ष मिल जाएगा, तो उसे जनता के साथ साझा किया जाएगा।

मरने वालों और घायलों में कई राज्यों के लोग

इधर, प्रशासन ने धमाके में मारे गए लोगों की सूची जारी की है। मरने वालों में दिल्ली, उत्तराखंड, यूपी और हिमाचल के लोग शामिल हैं। चश्मदीदों ने कहा कि लोगों के शव क्षत-विक्षत हाल में मिले। धमाका इतना जबरदस्त था कि पास खड़ी 5 से 6 गाड़ियां चकनाचूर हो गईं। पुलिस को प्रारंभिक जांच में हाई इंटेंसिटी ब्लास्ट के संकेत मिले हैं, लेकिन अभी तक इस पर आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।

प्रशासन द्वारा जारी की गई मृतकों व घायलों की सूची

क्रमांकनामपिता का नामपतास्थिति
1शायना परवीनमोहम्मद सैफुल्लाहख्वाब बस्ती, मिर्फ़ रोड, शकूर की डंडी, दिल्लीघायल
2हर्षुलसंजीव सेठीगदरपुर, उत्तराखंडघायल
3शिवा जायसवालअज्ञातदेवरिया, उत्तर प्रदेशघायल
4समीरअज्ञातमंडावली, दिल्लीघायल
5जोगिंदरअज्ञातनंद नगरी, दिलशाद गार्डन, दिल्लीघायल
6भवानी शंकर शर्माअज्ञातसंगम विहार, दिल्लीघायल
7अज्ञात--मृत
8गीताशिव प्रसादकृष्णा विहार, दिल्लीघायल
9विनय पाठकरामकांत पाठकआया नगर, दिल्लीघायल
10पप्पूदूधवी रामआगरा, उत्तर प्रदेशघायल
11विनोदविशाल सिंहबटजीत नगर, दिल्लीघायल
12शिवम झासंतोष झाउस्मानपुर, दिल्लीघायल
13अज्ञात (अमान)--घायल
14मोहम्मद शहनवाजअहमद जमनदरियागंज, दिल्लीघायल
15अंकुश शर्मासुधीर शर्माईस्ट रोहताश नगर, शाहदराघायल
16अशोक कुमारजगबंश सिंहहसनपुर, अमरोहा (उत्तर प्रदेश)मृत
17अज्ञात--मृत
18मोहम्मद फारुखअब्दुल कादिरदरियागंज, दिल्लीघायल
19तिलक राजकिशन चंदरोहमपुर, हिमाचल प्रदेशघायल
20अज्ञात--घायल
21अज्ञात--मृत
22अज्ञात--मृत
23अज्ञात--मृत
24मोहम्मद सफवानमोहम्मद गुफ़रानसीता राम बाजार, दिल्लीघायल
25अज्ञात--मृत
26मोहम्मद दाऊदजानुद्दीनअशोक विहार, लोनी, गाज़ियाबादघायल
27किशोरी लालमोहन लालयमुना बाजार, कश्मीरी गेट, दिल्लीघायल
28आज़ादरसूलुद्दीनपांचवीं पुश्ता, कर्तार नगर, दिल्लीघायल

