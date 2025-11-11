Delhi Blast: प्रशासन ने जारी की मृतकों और घायलों की सूची, हिमाचल, यूपी, उत्तारखंड के कई लोग

क्रमांक नाम पिता का नाम पता स्थिति

1 शायना परवीन मोहम्मद सैफुल्लाह ख्वाब बस्ती, मिर्फ़ रोड, शकूर की डंडी, दिल्ली घायल

2 हर्षुल संजीव सेठी गदरपुर, उत्तराखंड घायल

3 शिवा जायसवाल अज्ञात देवरिया, उत्तर प्रदेश घायल

4 समीर अज्ञात मंडावली, दिल्ली घायल

5 जोगिंदर अज्ञात नंद नगरी, दिलशाद गार्डन, दिल्ली घायल

6 भवानी शंकर शर्मा अज्ञात संगम विहार, दिल्ली घायल

7 अज्ञात - - मृत

8 गीता शिव प्रसाद कृष्णा विहार, दिल्ली घायल

9 विनय पाठक रामकांत पाठक आया नगर, दिल्ली घायल

10 पप्पू दूधवी राम आगरा, उत्तर प्रदेश घायल

11 विनोद विशाल सिंह बटजीत नगर, दिल्ली घायल

12 शिवम झा संतोष झा उस्मानपुर, दिल्ली घायल

13 अज्ञात (अमान) - - घायल

14 मोहम्मद शहनवाज अहमद जमन दरियागंज, दिल्ली घायल

15 अंकुश शर्मा सुधीर शर्मा ईस्ट रोहताश नगर, शाहदरा घायल

16 अशोक कुमार जगबंश सिंह हसनपुर, अमरोहा (उत्तर प्रदेश) मृत

17 अज्ञात - - मृत

18 मोहम्मद फारुख अब्दुल कादिर दरियागंज, दिल्ली घायल

19 तिलक राज किशन चंद रोहमपुर, हिमाचल प्रदेश घायल

20 अज्ञात - - घायल

21 अज्ञात - - मृत

22 अज्ञात - - मृत

23 अज्ञात - - मृत

24 मोहम्मद सफवान मोहम्मद गुफ़रान सीता राम बाजार, दिल्ली घायल

25 अज्ञात - - मृत

26 मोहम्मद दाऊद जानुद्दीन अशोक विहार, लोनी, गाज़ियाबाद घायल

27 किशोरी लाल मोहन लाल यमुना बाजार, कश्मीरी गेट, दिल्ली घायल