Piyush Pandey death: विज्ञापन गुरु पीयूष पांडे का 70 वर्ष में निधन, हर्षा भोगले ने बताया सच्चा दोस्त, गौतम अडाणी ने कहा- दिग्गज से भी बड़ा

पूर्व क्रिकेटर और वर्तमान समय के प्र​सिद्ध कमेंटेटर हर्षा भोगले ने कहा, "पीयूष पांडे खुद सुंदर और बारीक अंग्रेजी बोलते थे। उन्होंने एक ऐसे पेशे में प्रवेश किया और उसको अपनी जुबान का खुबसूरत जायका पेश किया। उन्होंने विज्ञापन की दुनिया में ऊंची उड़ान भरी, लेकिन उनके कदम इस संस्कृति से अलग कभी नहीं हुए। वह स्तरित संचार आवश्यकताओं को अपना सकते थे और उनको इतनी आसानी से सुलझाया के हम सब वाह, वाह कहते रह गए। अगर आप चाहें तो अपने पेशे में छाप छोड़ने के लिए, विज्ञापन का सोना मोहर, अलविदा मेरे दोस्त।”