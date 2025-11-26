अयोध्या के बाद अब यहां लगेगी राम की 77 फुट प्रतिमा, क्या है इसकी खासियत, जानें देश में भगवान की 10 सबसे ऊंची प्रतिमाएं

इस प्रतिमा का डिजाइन देश के प्रसिद्ध मूर्तिकार राम सुतार के मार्गदर्शन में तैयार किया जा रहा है। राम सुतार वही कलाकार हैं जिन्होंने भारत की सबसे ऊंची प्रतिमा — ‘स्टैच्यू ऑफ यूनिटी’ (सरदार वल्लभभाई पटेल की प्रतिमा) — को डिजाइन किया था। अब उनका यही कौशल और अनुभव गोवा की इस राम प्रतिमा में झलक रहा है। प्रतिमा के साथ ही यहां एक रामायण थीम पार्क, राम संग्रहालय और आधुनिक सुविधाओं से युक्त परिसर भी विकसित किया जा रहा है, जिससे यह स्थान एक प्रमुख धार्मिक और पर्यटन केंद्र के रूप में उभरेगा।