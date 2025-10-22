Patrika LogoSwitch to English

दिवाली के बाद दिल्ली हुई बेदम, देश के 16 शहरों में हवा जहरीली, AQI 400 पार

दिल्ली सहित देश के 16 शहरों की हवा जहरीली हो गई। देश के इन शहरों में AQI 400 के पार पहुंच गया। IQAIR ने कहा कि दिल्ली दुनिया में सबसे प्रदूषित शहर है।

भारत

Pushpankar Piyush

Oct 22, 2025

दिल्ली एनसीआर में बढ़ा AQI (File Photo)

Delhi AQI: दिवाली के अगले दिन देश के 16 शहरों की हवा जहरीली हो गई। दिल्ली के अलावा हरियाणा के 10 शहर, यूपी के तीन, एक राजस्थान और एक गुजरात के हैं। CPCB ने कहा कि जींद देश का सबसे वायु प्रदूषित शहर रहा। यहां AQI 421 दर्ज किया गया। इसके अलावा हरियाणा के ही धारूहेड़ा में एक्यूआई 412 दर्ज किया गया।

दिल्ली की हवा मंगलवार को बेहद खराब श्रेणी में आ गई। AQI 351 दर्ज किया गया। गुरुग्राम में AQI 370 दर्ज किया, गाजियाबाद में 324, नोएडा में 320 और ग्रेटर नोएडा में 282 सूचकांक दर्ज किया गया।

दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित शहर

स्विटजरलैंड की एजेंसी IQAIR ने कहा कि दिल्ली की वायु गुणवत्ता मंगलवार को दुनिया में सबसे खराब रही। नई दिल्ली का एक्यूआई 442 रहा। हवा में पीएम 2.5 कणों की मौजूदगी विश्व स्वास्थ्य संगठन के तय मानक से 59 गुना अधिक दर्ज की गई।

दिवाली के दिन जमकर उड़ी नियमों की धज्जियां

दिल्ली-NCR के शहरों में पटाखों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की जमकर धज्जियां उड़ीं। SC ने रात आठ बजे से 10 बजे तक ग्रीन पटाखों की अनुमति दी थी, लेकिन लोगों ने आधी रात के बाद तक भी जमकर पटाखे फोड़े, जिसके चलते पीएम 2.5 यानी सूक्ष्म कणों ने हवा को दमघोंटू बना दिया। दिवाली की रात को दिल्ली में पीएम 2.5 का घनत्व 675 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर पर पहुंच गया

Hindi News / National News / दिवाली के बाद दिल्ली हुई बेदम, देश के 16 शहरों में हवा जहरीली, AQI 400 पार

