दिवाली के बाद दिल्ली हुई बेदम, देश के 16 शहरों में हवा जहरीली, AQI 400 पार

दिल्ली-NCR के शहरों में पटाखों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की जमकर धज्जियां उड़ीं। SC ने रात आठ बजे से 10 बजे तक ग्रीन पटाखों की अनुमति दी थी, लेकिन लोगों ने आधी रात के बाद तक भी जमकर पटाखे फोड़े, जिसके चलते पीएम 2.5 यानी सूक्ष्म कणों ने हवा को दमघोंटू बना दिया। दिवाली की रात को दिल्ली में पीएम 2.5 का घनत्व 675 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर पर पहुंच गया