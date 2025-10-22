दिवाली के बाद दिल्ली हुई बेदम, देश के 16 शहरों में हवा जहरीली, AQI 400 पार

दिल्ली एनसीआर में बढ़ा AQI (File Photo)
Delhi AQI: दिवाली के अगले दिन देश के 16 शहरों की हवा जहरीली हो गई। दिल्ली के अलावा हरियाणा के 10 शहर, यूपी के तीन, एक राजस्थान और एक गुजरात के हैं। CPCB ने कहा कि जींद देश का सबसे वायु प्रदूषित शहर रहा। यहां AQI 421 दर्ज किया गया। इसके अलावा हरियाणा के ही धारूहेड़ा में एक्यूआई 412 दर्ज किया गया।
दिल्ली की हवा मंगलवार को बेहद खराब श्रेणी में आ गई। AQI 351 दर्ज किया गया। गुरुग्राम में AQI 370 दर्ज किया, गाजियाबाद में 324, नोएडा में 320 और ग्रेटर नोएडा में 282 सूचकांक दर्ज किया गया।
स्विटजरलैंड की एजेंसी IQAIR ने कहा कि दिल्ली की वायु गुणवत्ता मंगलवार को दुनिया में सबसे खराब रही। नई दिल्ली का एक्यूआई 442 रहा। हवा में पीएम 2.5 कणों की मौजूदगी विश्व स्वास्थ्य संगठन के तय मानक से 59 गुना अधिक दर्ज की गई।
दिल्ली-NCR के शहरों में पटाखों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की जमकर धज्जियां उड़ीं। SC ने रात आठ बजे से 10 बजे तक ग्रीन पटाखों की अनुमति दी थी, लेकिन लोगों ने आधी रात के बाद तक भी जमकर पटाखे फोड़े, जिसके चलते पीएम 2.5 यानी सूक्ष्म कणों ने हवा को दमघोंटू बना दिया। दिवाली की रात को दिल्ली में पीएम 2.5 का घनत्व 675 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर पर पहुंच गया
