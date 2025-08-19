चुनाव विश्लेषक ने पोस्ट डिलीट कर मांगी माफी, BJP ने कांग्रेस के ‘वोट चोरी’ अभियान पर बोला हमला

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मतदाताओं के नाम जोड़ने और हटाने की घटनाओं को उजागर करने के दो दिन बाद विकासशील समाज अध्ययन केंद्र (सीएसडीएस) के चुनाव विश्लेषक संजय कुमार ने माफी मांगी और पोस्ट हटा दिए। इसके बाद से बड़े स्तर पर राजनीतिक विवाद शुरू हो गया। बीजेपी ने इस शोध संस्था पर कांग्रेस के फर्जी बयान को बढ़ावा देने के लिए झूठे आंकड़े पेश करने का आरोप लगाया है। मुख्य विपक्षी दल ने जवाब दिया है कि उसने सीएसडीएस के आंकड़े इस्तेमाल किए हैं, लेकिन अलग से इकट्ठा किए गए सबूतों के आधार पर अपने निर्णय की पुष्टि भी की है।
संजय कुमार ने अपने ट्वीट हटा दिए, जिनमें महाराष्ट्र के कई विधानसभा क्षेत्रों में मतदाताओं की संख्या में तेज वृद्धि और गिरावट का आरोप लगाया गया था तथा उन्होंने इस त्रुटि के लिए माफी मांगी। संजय ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि महाराष्ट्र चुनावों के संबंध में पोस्ट किए गए ट्वीट के लिए मैं ईमानदारी से माफी मांगता हूं। 2024 के लोकसभा और 2024 के विधानसभा चुनावों के आंकड़ों की तुलना करते समय त्रुटि हुई। इसमें डेटा हमारी डेटा टीम द्वारा गलत पढ़ा गया था। ट्वीट को बाद में हटा दिया गया है। मेरा किसी भी प्रकार की गलत सूचना फैलाने का कोई इरादा नहीं था।
चुनाव विश्लेषक ने दावा किया था कि पिछले लोकसभा चुनाव और इस साल की शुरुआत में हुए महाराष्ट्र चुनावों के बीच नासिक पश्चिम और हिंगना विधानसभा क्षेत्रों में मतदाताओं की संख्या क्रमशः 47 प्रतिशत और 43 प्रतिशत बढ़ी। उन्होंने यह भी दावा किया कि रामटेक और देवलाली सीटों पर मतदाताओं की संख्या में क्रमशः 38 प्रतिशत और 36 प्रतिशत की भारी गिरावट आई है। कांग्रेस ने इन आंकड़ों को अपना हथियार बनाकर सत्तारुढ़ पार्टी को घेरने की कोशिश की थी। अब संजय कुमार द्वारा अपने पोस्ट हटाकर माफ़ी मांगने के बाद, भाजपा ने पलटवार शुरू कर दिया है।
वरिष्ठ भाजपा नेता और पार्टी के आईटी प्रमुख अमित मालवीय ने कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने जिस संस्था का सहारा लेकर अपने आरोप लगाए थे, उसने अब स्वीकार कर लिया है कि उसके आंकड़े गलत थे। मालवीय ने कांग्रेस नेता से माफी मांगने की मांग करते हुए कहा कि इससे राहुल गांधी और कांग्रेस कहां रह गए हैं। जिन्होंने बेशर्मी से चुनाव आयोग पर निशाना साधा और असली मतदाताओं को नकली बताने की हद तक चले गए? शर्मनाक।
संजय कुमार की यह माफी विपक्ष द्वारा चुनाव आयोग पर लगाए गए हमले के बीच आई है, जिसमें आयोग पर सत्तारूढ़ भाजपा के साथ सांठगांठ करके उसे चुनावी फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया गया है। कर्नाटक के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र को एक उदाहरण के तौर पर पेश करते हुए, गांधी ने चुनावों में 'वोट चोरी' का आरोप लगाया है।
कांग्रेस नेता ने कहा कि विपक्ष को महाराष्ट्र चुनाव के दौरान एक समस्या का आभास हुआ और फिर उसने जांच शुरू की। पिछले साल लोकसभा चुनावों में महाराष्ट्र की 48 में से 30 सीटें जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पांच महीने बाद हुए राज्य चुनावों में 50 का आंकड़ा भी नहीं छू पाई। चुनाव आयोग ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है और राहुल गांधी से कहा है कि वे हलफनामा प्रस्तुत कर इन टिप्पणियों को दोहराएं, अन्यथा माफी मांगें।