चुनाव विश्लेषक ने पोस्ट डिलीट कर मांगी माफी, BJP ने कांग्रेस के ‘वोट चोरी’ अभियान पर बोला हमला

संजय कुमार ने अपने ट्वीट हटा दिए, जिनमें महाराष्ट्र के कई विधानसभा क्षेत्रों में मतदाताओं की संख्या में तेज वृद्धि और गिरावट का आरोप लगाया गया था तथा उन्होंने इस त्रुटि के लिए माफी मांगी। संजय ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि महाराष्ट्र चुनावों के संबंध में पोस्ट किए गए ट्वीट के लिए मैं ईमानदारी से माफी मांगता हूं। 2024 के लोकसभा और 2024 के विधानसभा चुनावों के आंकड़ों की तुलना करते समय त्रुटि हुई। इसमें डेटा हमारी डेटा टीम द्वारा गलत पढ़ा गया था। ट्वीट को बाद में हटा दिया गया है। मेरा किसी भी प्रकार की गलत सूचना फैलाने का कोई इरादा नहीं था।