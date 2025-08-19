Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

चुनाव विश्लेषक ने पोस्ट डिलीट कर मांगी माफी, BJP ने कांग्रेस के ‘वोट चोरी’ अभियान पर बोला हमला

सीएसडीएस के संजय कुमार ने अपने ट्वीट हटा दिए, जिनमें महाराष्ट्र के कई विधानसभा क्षेत्रों में मतदाताओं की संख्या में तीव्र वृद्धि और गिरावट का आरोप लगाया गया था। इसके साथ ही उन्होंने इस त्रुटि के लिए माफी मांगी।

भारत

Shaitan Prajapat

Aug 19, 2025

चुनाव विश्लेषक संजय कुमार और कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Photo-IANS)

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मतदाताओं के नाम जोड़ने और हटाने की घटनाओं को उजागर करने के दो दिन बाद विकासशील समाज अध्ययन केंद्र (सीएसडीएस) के चुनाव विश्लेषक संजय कुमार ने माफी मांगी और पोस्ट हटा दिए। इसके बाद से बड़े स्तर पर राजनीतिक विवाद शुरू हो गया। बीजेपी ने इस शोध संस्था पर कांग्रेस के फर्जी बयान को बढ़ावा देने के लिए झूठे आंकड़े पेश करने का आरोप लगाया है। मुख्य विपक्षी दल ने जवाब दिया है कि उसने सीएसडीएस के आंकड़े इस्तेमाल किए हैं, लेकिन अलग से इकट्ठा किए गए सबूतों के आधार पर अपने निर्णय की पुष्टि भी की है।

ट्वीट डिलीट कर मांगी माफी

संजय कुमार ने अपने ट्वीट हटा दिए, जिनमें महाराष्ट्र के कई विधानसभा क्षेत्रों में मतदाताओं की संख्या में तेज वृद्धि और गिरावट का आरोप लगाया गया था तथा उन्होंने इस त्रुटि के लिए माफी मांगी। संजय ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि महाराष्ट्र चुनावों के संबंध में पोस्ट किए गए ट्वीट के लिए मैं ईमानदारी से माफी मांगता हूं। 2024 के लोकसभा और 2024 के विधानसभा चुनावों के आंकड़ों की तुलना करते समय त्रुटि हुई। इसमें डेटा हमारी डेटा टीम द्वारा गलत पढ़ा गया था। ट्वीट को बाद में हटा दिया गया है। मेरा किसी भी प्रकार की गलत सूचना फैलाने का कोई इरादा नहीं था।

ये भी पढ़ें

महिंद्रा के कर्मचारी ने महिला सांसद को दी रेप और जान से मारने की धमकी, कंपनी ने दी सफाई
राष्ट्रीय
image

मतदाताओं के पेश किए थे गलत आंकड़े

चुनाव विश्लेषक ने दावा किया था कि पिछले लोकसभा चुनाव और इस साल की शुरुआत में हुए महाराष्ट्र चुनावों के बीच नासिक पश्चिम और हिंगना विधानसभा क्षेत्रों में मतदाताओं की संख्या क्रमशः 47 प्रतिशत और 43 प्रतिशत बढ़ी। उन्होंने यह भी दावा किया कि रामटेक और देवलाली सीटों पर मतदाताओं की संख्या में क्रमशः 38 प्रतिशत और 36 प्रतिशत की भारी गिरावट आई है। कांग्रेस ने इन आंकड़ों को अपना हथियार बनाकर सत्तारुढ़ पार्टी को घेरने की कोशिश की थी। अब संजय कुमार द्वारा अपने पोस्ट हटाकर माफ़ी मांगने के बाद, भाजपा ने पलटवार शुरू कर दिया है।

बीजेपी ने कांग्रेस पर लगाए गंभीर आरोप

वरिष्ठ भाजपा नेता और पार्टी के आईटी प्रमुख अमित मालवीय ने कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने जिस संस्था का सहारा लेकर अपने आरोप लगाए थे, उसने अब स्वीकार कर लिया है कि उसके आंकड़े गलत थे। मालवीय ने कांग्रेस नेता से माफी मांगने की मांग करते हुए कहा कि इससे राहुल गांधी और कांग्रेस कहां रह गए हैं। जिन्होंने बेशर्मी से चुनाव आयोग पर निशाना साधा और असली मतदाताओं को नकली बताने की हद तक चले गए? शर्मनाक।

राहुल गांधी ने लगाया वोट चोरी का आरोप

संजय कुमार की यह माफी विपक्ष द्वारा चुनाव आयोग पर लगाए गए हमले के बीच आई है, जिसमें आयोग पर सत्तारूढ़ भाजपा के साथ सांठगांठ करके उसे चुनावी फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया गया है। कर्नाटक के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र को एक उदाहरण के तौर पर पेश करते हुए, गांधी ने चुनावों में 'वोट चोरी' का आरोप लगाया है।

चुनाव आयोग ने राहुल के आरोपों को किया खारिज

कांग्रेस नेता ने कहा कि विपक्ष को महाराष्ट्र चुनाव के दौरान एक समस्या का आभास हुआ और फिर उसने जांच शुरू की। पिछले साल लोकसभा चुनावों में महाराष्ट्र की 48 में से 30 सीटें जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पांच महीने बाद हुए राज्य चुनावों में 50 का आंकड़ा भी नहीं छू पाई। चुनाव आयोग ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है और राहुल गांधी से कहा है कि वे हलफनामा प्रस्तुत कर इन टिप्पणियों को दोहराएं, अन्यथा माफी मांगें।

ये भी पढ़ें

राहुल गांधी के वाहन के नीचे आया पुलिसकर्मी, ‘Voter Adhikar Yatra’ के दौरान हुआ हादसा
राष्ट्रीय
image

खबर शेयर करें:

Published on:

19 Aug 2025 05:27 pm

Hindi News / National News / चुनाव विश्लेषक ने पोस्ट डिलीट कर मांगी माफी, BJP ने कांग्रेस के ‘वोट चोरी’ अभियान पर बोला हमला

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.