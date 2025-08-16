पुतिन से मुलाकात के बाद Trump ने किया जेलेंस्की को कॉल, फौरन अमेरिका आने को कहा

मीडिया समूह एक्सियोस ने अपने सूत्रों के हवाले बताया कि ट्रंप ने जेलेंस्की से बातचीत में कहा कि मुझे लगता है कि युद्धविराम से बेहतर है कि एक त्वरित शांति समझौता हो। रिपोर्टर ने यह भी बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति की जेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं के साथ लगभग डेढ़ घंटे तक बातचीत हुई। वहीं, रॉयटर्स ने कहा कि इस बातचीत में यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन, फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों और नाटो महासचिव मार्क रूटे भी इस बातचीत में शामिल थे। बताया जा रहा है कि ट्रंप ने यूरोपीय नेताओं से 1 घंटे से अधिक बातचीत की।