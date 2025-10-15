CJI के बाद एक और जज पर जूते से हमला, फैसला सुनते ही कोर्ट रूम में बौखला गया शख्स, फिर…

गुजरात के अहमदाबाद कोर्ट में जज पर एक शख्स ने जूता फेंका, लेकिन जज ने संयम दिखाते हुए आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। घटना की निंदा करते हुए गुजरात न्यायिक सेवा संघ ने सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। आरोपी की अपील खारिज होने के बाद हुआ था हमला। 2 min read