पाकिस्तान से मैच जीतने के बाद AAP के इस बड़े नेता ने सूर्यकुमार यादव को दिया चैलेंज, कहा- अगर तुम्हारी औकात है तो…

एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने सात विकेट से जीत हासिल की। इस मैच का शुरू से ही आम आदमी पार्टी ने विरोध किया। टीम इंडिया के मैच जीतने के बाद आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने कप्तान सूर्यकुमार यादव, आईसीसी और बीसीसीआई को चैलेंज दिया है। AAP नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि ICC, BCCI और सूर्यकुमार यादव अगर तुम्हारी औकात है तो तुम्हें चैलेंज करते हैं कि जो पैसा तुमने ब्रॉडकास्टिंग राइट से कमाया है, उस पैसे को 26 औरतों को दे दो। हम मान जाएंगे कि तुमने डेडिकेट किया है।
आप नेता भारद्वाज ने कहा कि तमाम विरोध के बावजूद मोदी सरकार ने भारत-पाकिस्तान का क्रिकेट मैच करवाया लेकिन टिकट ख़रीदने के बावजूद तमाम भारतीय स्टेडियम में मैच देखने नहीं गए। इस मैच का बायकॉट (Boycott) कर लोगों ने केंद्र सरकार को संदेश दे दिया कि वह ग़लत कर रही है।
इस दौरान सौरभ भारद्वाज ने टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव द्वारा पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाने पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सूर्यकुमार यादव ने पाकिस्तानी खिलाड़ी से हाथ नहीं मिलाकर इस देश के 140 करोड़ लोगों पर एहसान किया। उन्होंने आगे कहा कि मुझे तो लगता है कि उन्होंने पैदा होकर ही भारत पर बड़ा एहसान कर दिया।
AAP नेता ने कहा कि दिल्ली की किसी भी सोसाइटी में मैच का प्रसारण नहीं किया गया। दिल्ली के तमाम क्लब और रेस्टोरेंट वालों ने अपने यहां यह मैच नहीं दिखाया। टीम इंडिया की जीत के बाद भी रविवार को दिल्लीवालों ने पटाखे नहीं चलाये और मोदी सरकार को एक बड़ा संदेश दिया है।
बता दें कि भारत और पाकिस्तान के मैच का आम आदमी पार्टी ने विरोध किया। दिल्ली में कई जगहों पर होटल और क्लब में चल रहे मैच को बंद करवाया। वहीं मैच से पहले पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी मैच को लेकर केंद्र सरकार पर जुबानी हमला बोला। आम आदमी पार्टी ही नहीं विपक्ष के कई दलों ने इस मैच को लेकर मोदी सरकार को घेरा।