पाकिस्तान से मैच जीतने के बाद AAP के इस बड़े नेता ने सूर्यकुमार यादव को दिया चैलेंज, कहा- अगर तुम्हारी औकात है तो…

एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने सात विकेट से जीत हासिल की। इस मैच का शुरू से ही आम आदमी पार्टी ने विरोध किया। टीम इंडिया के मैच जीतने के बाद आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने कप्तान सूर्यकुमार यादव, आईसीसी और बीसीसीआई को चैलेंज दिया है। AAP नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि ICC, BCCI और सूर्यकुमार यादव अगर तुम्हारी औकात है तो तुम्हें चैलेंज करते हैं कि जो पैसा तुमने ब्रॉडकास्टिंग राइट से कमाया है, उस पैसे को 26 औरतों को दे दो। हम मान जाएंगे कि तुमने डेडिकेट किया है।