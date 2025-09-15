Patrika LogoSwitch to English

राष्ट्रीय

‘PM Modi की रैली से बिहार पर पड़ा 100 करोड़ रुपये का बोझ’, RJD नेता तेजस्वी यादव ने लगाया बड़ा आरोप, जानें और क्या कहा

Bihar Chunav 2025: पीएम मोदी के पूर्णिया दौरे को लेकर राजद नेता तेजस्वी यादव ने निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि पीएम की एक रैली से बिहार पर 100 करोड़ रुपये का वित्तीय बोझ पड़ जाता है।

पटना

Ashib Khan

Sep 15, 2025

RJD नेता तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी की रैली को लेकर साधा निशाना (Photo-IANS)

PM Modi IN Purnea: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार के पूर्णिया दौरे पर है। पीएम के पूर्णिया दौरे पर राजद नेता तेजस्वी यादव ने निशाना साधा है। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी की रैली से 100 करोड़ रुपये का वित्तीय बोझ पड़ेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि पीएम ने बिहार में कई रैलिया की है। इनती बड़ी राशि से प्रदेश में कई बड़े काम हो सकते थे।

पूर्णिया के मेडिकल कॉलेज का किया जिक्र

राजद नेता तेजस्वी यादव ने पूर्णिया के मेडिकल कॉलेज का भी जिक्र किया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा- पीएम नरेंद्र मोदी आज पूर्णिया में खोखले वादों की बौछार करने से पहले कृपया अपने रैली स्थल के 2-3 किलोमीटर के दायरे में जर्जर ग्रामीण सड़कों, शिक्षक विहीन स्कूलों, खस्ताहाल स्वास्थ्य केंद्रों और महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी और पलायन से त्रस्त महिलाओं और युवाओं को परेशान करने वाले जन मुद्दों पर ध्यान दें। कल पूर्णिया के मेडिकल कॉलेज की दयनीय स्थिति पर भी आपका ध्यान गया होगा।

तेजस्वी ने मोदी को वादा दिलाया याद

इस दौरान तेजस्वी यादव ने पीएम नरेंद्र मोदी को पूर्णिया के लिए किए वादे को भी याद दिलाया। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी 11.5 साल पहले आपने पूर्णिया जिले से बिहार को विशेष राज्या का दर्जा देने का वादा किया था, क्या आपको यह वादा याद है? आपके उस वादे का क्या हुआ? क्या आप फिर चुनाव पूर्व बिहार के लोगों को ऐसे ही झूठ और जुमले बेचने आ रहे है?

‘मोदी की एक रैली से 100 करोड़ का वित्तिय बोझ पड़ता है’

तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी की एक रैली से बिहार पर 100 करोड़ रुपये का वित्तीय बोझ पड़ता है। उन्होंने कहा कि मोदी बिहार में कई रैलियां कर चुके हैं। हजारों करोड़ की इतनी बड़ी धनराशि से तो बिहार के स्कूलों की चारदीवारी, खेल के मैदान तथा लड़कियों के लिए स्कूल में अलग से शौचालय का निर्माण हो सकता था, स्वास्थ्य केंद्रों में मानव संसाधन और दवा का प्रबंध हो सकता था। 

विधानसभा चुनाव से पहले मोदी का बिहार दौरा

बता दें कि बिहार में इस साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने है। विधानसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी का पूर्णिया दौरा कई मायनों में खास है। पीएम मोदी ने पूर्णिया में एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है। इस एयरपोर्ट के निर्माण से न केवल सीमांचल और कोसी के अंदर आने वाले 7 जिलों को फायदा होगा। इसके साथ ही मोदी सीमांचल के वोट बैंक को भी अपनी तरफ साधने की कोशिश करेंगे। 

बिहार चुनाव 2025

Updated on:

15 Sept 2025 05:09 pm

Published on:

15 Sept 2025 04:50 pm

Hindi News / National News / ‘PM Modi की रैली से बिहार पर पड़ा 100 करोड़ रुपये का बोझ’, RJD नेता तेजस्वी यादव ने लगाया बड़ा आरोप, जानें और क्या कहा

