‘PM Modi की रैली से बिहार पर पड़ा 100 करोड़ रुपये का बोझ’, RJD नेता तेजस्वी यादव ने लगाया बड़ा आरोप, जानें और क्या कहा

राजद नेता तेजस्वी यादव ने पूर्णिया के मेडिकल कॉलेज का भी जिक्र किया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा- पीएम नरेंद्र मोदी आज पूर्णिया में खोखले वादों की बौछार करने से पहले कृपया अपने रैली स्थल के 2-3 किलोमीटर के दायरे में जर्जर ग्रामीण सड़कों, शिक्षक विहीन स्कूलों, खस्ताहाल स्वास्थ्य केंद्रों और महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी और पलायन से त्रस्त महिलाओं और युवाओं को परेशान करने वाले जन मुद्दों पर ध्यान दें। कल पूर्णिया के मेडिकल कॉलेज की दयनीय स्थिति पर भी आपका ध्यान गया होगा।