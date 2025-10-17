Patrika LogoSwitch to English

दलहन आत्मनिर्भरता मिशन और प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना से किसानों को होगा फायदा: कृषि मंत्री शिवराज

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि दलहन आत्मनिर्भरता मिशन और पीएम धन-धान्य योजना से किसानों को काफी फायदा मिलेगा। अब जानकारी सामने आ रही है कि प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना अगले 6 साल तक चलाई जाएगी।

less than 1 minute read

भारत

image

Pushpankar Piyush

Oct 17, 2025

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान (Photo-IANS)

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान (Agriculture Minister Shivraj) ने कहा कि दलहन आत्मनिर्भरता मिशन और पीएम धन-धान्य योजना से किसानों (Farmers) को फायदा मिलेगा। उन्होंने दोनों योजनाओं को लेकर विभागीय अधिकारियों संग बैठक की। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि दलहन आत्मनिर्भरता मिशन पर जिलेवार क्लस्टर बनाकर काम किया जाएगा, जिसे लेकर राज्यों से क्लस्टर निर्माण के लिए सहयोग लिया जा रहा है।

केंद्रीय मंत्री चौहान ने ‘दलहन आत्मनिर्भरता मिशन’ के समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए इस मिशन से जुड़े राज्यों से जुड़े नोडल अधिकारियों के साथ भी एक बैठक आयोजित करने का अधिकारियों को निर्देश दिया, जिससे कि मिशन को सफलतापूर्वक लागू किया जा सके। बीते 11 अक्टूबर को दिल्ली में आयोजित एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन का शुभारंभ किया था।

6 साल तक चलाई जाएगी ये योजना

प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना को देश के 100 आकांक्षी जिलों में कृषि उत्थान के लिए 11 मंत्रालयों की 36 उप-योजनाओं को कॉर्डिनेट करते लॉन्च किया गया है। इससे पहले 16 जुलाई 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना को मंजूरी दी थी। वित्त वर्ष 2025-26 से ये योजनाएं छह वर्ष की अवधि के लिए चलाई जाएगी। इसका वार्षिक परिव्यय 24,000 करोड़ रुपए है। वहीं, ‘दलहन आत्मनिर्भरता मिशन’ छह वर्षों की अवधि में 11,440 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय के साथ क्रियान्वित किया जाएगा।

दलहन की फसल को बढ़ाने का लक्ष्य

इस मिशन से 2030-31 तक दलहन क्षेत्रफल को 275 लाख हेक्टेयर से बढ़ाकर 310 लाख हेक्टेयर तक विस्तृत करने, उत्पादन को 242 लाख टन से बढ़ाकर 350 लाख टन तक बढ़ाने और उत्पादकता को 1130 किलोग्राम/हेक्टेयर तक बढ़ाने की उम्मीद है। उत्पादकता में वृद्धि के साथ-साथ यह मिशन बड़ी संख्या में रोजगार सृजन भी करेगा।

Published on:

17 Oct 2025 01:48 pm

Hindi News / National News / दलहन आत्मनिर्भरता मिशन और प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना से किसानों को होगा फायदा: कृषि मंत्री शिवराज

