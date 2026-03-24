Inspiring: बंदरों की सेवा ने बदली किस्मत, जानें कौन हैं अहमदाबाद के ये ‘मंकी मैन’

Selfless Animal Service: बंदरों के साथ अटूट रिश्ता (Monkey Man of Ahmedabad) अहमदाबाद की गलियों में एक शख्स ऐसा है जिसे दुनिया 'मंकी मैन' (Monkey Man) के नाम से जानती है। यह कहानी (Inspirational Story) उस बदलाव की है जो निस्वार्थ सेवा (Selfless Service) से उपजा है। 17 साल पहले जब उन्होंने पहली बार एक भूखे जानवर (Feeding Animals) को खाना खिलाया था, तब उन्हें अंदाजा नहीं था कि यही करुणा (Acts of Kindness) एक दिन उनकी पहचान बन जाएगी। आज उनका जीवन पूरी तरह से इन बेजुबानों के लिए समर्पित हो चुका है।