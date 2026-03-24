मिडिल-ईस्ट तनाव के बीच भारत के पास कितना कच्चा तेल? सरकार ने राज्यसभा में दी जानकारी

Strategic Petroleum Reserve: ईरान पर 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल के हमले के बाद दुनिया के कई देशों को ऊर्जा संकट का सामना करना पड़ रहा है। भारत भी इस संकट से अछूता नहीं है। अब भारत की तरफ से इस विषय में महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है। सरकार ने इस विषय में सोमवार को राज्यसभा में बताया कि भारत के रणनीतिक तेल भंडार वर्तमान समय में दो-तिहाई भरे हुए हैं। आपूर्ति संकट के समय यह अल्प अवधि के लिए बफर का काम कर सकते हैं।