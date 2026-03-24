Patrika Explainer: लोकसभा की सीटें बढ़ने पर क्या बदल जाएंगे राजनीतिक समीकरण, क्यों कर रही दक्षिण भारत की पार्टियां विरोध

Lok Sabha seats increase to 816: केंद्र सरकार साल 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण लागू करने की तैयारी में है। इसके लिए संसद की मौजूदा सत्र में दो बिल ला जा सकते हैं। वहीं, इस विधेयक के पास होते ही लोकसभा में सीटों की संख्या 543 से बढ़कर 816 हो जाएगी। परिसीमन में बदलाव और सीटों की संख्या में इजाफे का दक्षिण भारत की पार्टियां विरोध करती आई हैं। उनका मानना है कि जनसंख्या के आधार पर परिसीमन में बदलाव और सीटों के संख्या में इजाफा उत्तर व दक्षिण भारत में समानुपातिक नहीं होगा। इससे केंद्रीय राजनीति में दक्षिण भारत का प्रभाव घट जाएगा। इसके कारण केंद्र में बनने वाली कोई भी सरकार उन पर ध्यान नहीं देगी।