Assam Polls: कितने अमीर हैं AIUDF चीफ बदरुद्दीन अजमल ? चुनाव से पहले सामने आई चौंकाने वाली रिपोर्ट

Assam Polls: असम की 126 विधानसभा सीटों पर एक चरण में 9 अप्रैल को वोटिंग होगी। 4 मई को मतगणना की जाएगी। विधानसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक पार्टियों द्वारा तैयारी तेज कर दी है। इसी बीच ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (AIUDF) के प्रमुख बदरुद्दीन अजमल को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। बदरुद्दीन अजमल बिन्नाकांडी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं।